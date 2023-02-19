Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по врагу, ПВО сбила две ракеты – Генштаб ВСУ

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.
Силы противовоздушной обороны за сутки сбили две крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы противника.
По данным Генштаба ВСУ на 18 февраля, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более 142 тыс. захватчиков, 298 самолетов, 287 вертолетов, 469 РСЗО и 871 крылатую ракету россиян.