Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по врагу, ПВО сбила две ракеты – Генштаб ВСУ

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили две крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы противника.