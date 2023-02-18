"23 число – мы знаем, что "День защитника Отечества" у них, а старый праздник – "День Советской армии и военно-морского флота". Оно для них сакрально. Это первая дата, вторая – годовщина вторжения [24 февраля]. Это две такие даты, которых, очевидно, следует ожидать. Не "следует ожидать", а быть бдительными и в повышенной боеготовности. Сейчас и так боеготовность – выше уже не бывает. Мы 24/7 в усиленном боевом дежурстве. Поэтому ждем возможных провокаций, будем адекватно на них реагировать", – сказал Игнат.
По его словам, если Россия проявит дополнительное "агрессивное поведение" в эти даты, оно будет связано прежде всего с повышением интенсивности боев на востоке.
"Там могут быть увеличены удары авиационные именно штурмовой и бомбардировочной авиацией, армейской авиацией – это вертолетами Ка-52. Это время от времени уже происходит", – добавил спикер Воздушных сил ВСУ.
Он также отметил, что у россиян изменилась тактика атак – в частности, они начали ночью наносить удары крылатыми ракетами без предварительного пролета дронов Shahed.
О том, что 23-го или 24 февраля Россия постарается осуществить массированную ракетную атаку на территорию Украины, заявляли также секретарь СНБО Алексей Данилов и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Россияне готовятся и будут пытаться именно к 23–24 февраля осуществить те или иные вещи. Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим", – сказал Данилов.
В то же время президент Владимир Зеленский называл заявления российских пропагандистов о готовности к новым массированным ударам "еще одной психологической атакой".
Западная разведка фиксирует, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, сообщила 14 февраля газета Financial Times. По ее данным, РФ стягивает военные самолеты и вертолеты к границе, вероятно, для поддержки наземного наступления. Оккупанты накопила для поддержки наступления 450 самолетов и 300 вертолетов, уточнил 17 февраля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.