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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Боеготовность – выше уже не бывает". Воздушные силы ВСУ ждут возможных провокаций России 23–24 февраля и готовы к ним – Игнат

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По словам Игната, Россия уже усилила на востоке Украины атаки штурмовой и бомбардировочной авиацией
По словам Игната, Россия уже усилила на востоке Украины атаки штурмовой и бомбардировочной авиацией
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Воздушные силы ВСУ ожидают возможных атак и провокаций России в годовщину полномасштабного вторжения, украинские военные на усиленном боевом дежурстве. Об этом в эфире "Радіо Донбас.Реалії" сказал 17 февраля спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

"23 число  – мы знаем, что "День защитника Отечества" у них, а старый праздник – "День Советской армии и военно-морского флота". Оно для них сакрально. Это первая дата, вторая – годовщина вторжения [24 февраля]. Это две такие даты, которых, очевидно, следует ожидать. Не "следует ожидать", а быть бдительными и в повышенной боеготовности. Сейчас и так боеготовность – выше уже не бывает. Мы 24/7 в усиленном боевом дежурстве. Поэтому ждем возможных провокаций, будем адекватно на них реагировать", – сказал Игнат.

По его словам, если Россия проявит дополнительное "агрессивное поведение" в эти даты, оно будет связано прежде всего с повышением интенсивности боев на востоке.

"Там могут быть увеличены удары авиационные именно штурмовой и бомбардировочной авиацией, армейской авиацией – это вертолетами Ка-52. Это время от времени уже происходит", – добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он также отметил, что у россиян изменилась тактика атак – в частности, они начали ночью наносить удары крылатыми ракетами без предварительного пролета дронов Shahed.

Контекст:

О том, что 23-го или 24 февраля Россия постарается осуществить массированную ракетную атаку на территорию Украины, заявляли также секретарь СНБО Алексей Данилов и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.  "Россияне готовятся и будут пытаться именно к 23–24 февраля осуществить те или иные вещи. Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим", – сказал Данилов.

В то же время президент Владимир Зеленский называл заявления российских пропагандистов о готовности к новым массированным ударам "еще одной психологической атакой".

Западная разведка фиксирует, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, сообщила 14 февраля газета Financial Times. По ее данным, РФ стягивает военные самолеты и вертолеты к границе, вероятно, для поддержки наземного наступления. Оккупанты накопила для поддержки наступления 450 самолетов и 300 вертолетов, уточнил 17 февраля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Теги: авиация, провокации, вертолет, самолеты, наступление, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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