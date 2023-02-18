"23 число – мы знаем, что "День защитника Отечества" у них, а старый праздник – "День Советской армии и военно-морского флота". Оно для них сакрально. Это первая дата, вторая – годовщина вторжения [24 февраля]. Это две такие даты, которых, очевидно, следует ожидать. Не "следует ожидать", а быть бдительными и в повышенной боеготовности. Сейчас и так боеготовность – выше уже не бывает. Мы 24/7 в усиленном боевом дежурстве. Поэтому ждем возможных провокаций, будем адекватно на них реагировать", – сказал Игнат.

По его словам, если Россия проявит дополнительное "агрессивное поведение" в эти даты, оно будет связано прежде всего с повышением интенсивности боев на востоке.

"Там могут быть увеличены удары авиационные именно штурмовой и бомбардировочной авиацией, армейской авиацией – это вертолетами Ка-52. Это время от времени уже происходит", – добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он также отметил, что у россиян изменилась тактика атак – в частности, они начали ночью наносить удары крылатыми ракетами без предварительного пролета дронов Shahed.