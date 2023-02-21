Пригожина не позвали на оглашение Путиным послания к Федеральному собранию

"Нет. На послание я не приглашен. Я или мои сотрудники никогда не участвовали в мероприятиях такого формата. И в этот раз участвовать не планируем", – утверждает Пригожин.
Он добавил, что ЧВК "Вагнер" "работает под Бахмутом [Донецкой области]". С посланием Путина создатель ЧВК и его наемники, по словам самого Пригожина, ознакомятся в СМИ, "как и все простые россияне".
Как сообщил 15 февраля источник российского пропагандистского информагентства "РИА Новости", Госдума РФ и Совет Федерации РФ 22 февраля соберутся на внеплановое заседание.
Также стало известно, что 21 февраля Путин обратится с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). Кроме того, 22 февраля, по данным источников российского информагентства РБК, Кремль планирует провести в московских "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием президента страны-оккупанта.
Ровно за год до этой даты, 22 февраля 2022 года, Госдума и СФ РФ одобрили признание "независимости" оккупированных украинских территорий, которые Россия захватила в 2014–2015 годах и контролировала при содействии боевиков "ЛДНР". Также российские парламентарии и сенаторы ратифицировали соглашения о сотрудничестве с боевиками.
Кроме того, 22 февраля 2022 года Совфед официально разрешил президенту Путину ввести российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украины для оказания "помощи" боевикам "ЛДНР". Через два дня после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину.
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.
Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".
В январе 2023 года американский Институт исследования войны (ISW) отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". После неудачных попыток захватить Бахмут "звезда Пригожина стала угасать", считают в ISW. Там заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина.