Пригожина не позвали на оглашение Путиным послания к Федеральному собранию

Пригожин заявил, что будет смотреть послание Путина к Федеральному собранию в СМИ Скриншот: РИА ФАН / Telegram

"Нет. На послание я не приглашен. Я или мои сотрудники никогда не участвовали в мероприятиях такого формата. И в этот раз участвовать не планируем", – утверждает Пригожин.

Он добавил, что ЧВК "Вагнер" "работает под Бахмутом [Донецкой области]". С посланием Путина создатель ЧВК и его наемники, по словам самого Пригожина, ознакомятся в СМИ, "как и все простые россияне".

Как сообщил 15 февраля источник российского пропагандистского информагентства "РИА Новости", Госдума РФ и Совет Федерации РФ 22 февраля соберутся на внеплановое заседание.

Также стало известно, что 21 февраля Путин обратится с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). Кроме того, 22 февраля, по данным источников российского информагентства РБК, Кремль планирует провести в московских "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием президента страны-оккупанта.

Ровно за год до этой даты, 22 февраля 2022 года, Госдума и СФ РФ одобрили признание "независимости" оккупированных украинских территорий, которые Россия захватила в 2014–2015 годах и контролировала при содействии боевиков "ЛДНР". Также российские парламентарии и сенаторы ратифицировали соглашения о сотрудничестве с боевиками.

Кроме того, 22 февраля 2022 года Совфед официально разрешил президенту Путину ввести российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украины для оказания "помощи" боевикам "ЛДНР". Через два дня после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину.