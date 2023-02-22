"Наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделен и мы не устанем". Полный текст выступления Байдена в Варшаве

Несмотря на раздел и угнетение, когда красивый город был разрушен после Варшавского восстания, в течение десятилетий под железным кулаком коммунистического правления, Польша выстояла, потому что вы были вместе.

Как и отважные лидеры оппозиции и народ Беларуси продолжают бороться за свою демократию.

Как и решительный молдавский народ. Решимость народа Молдовы жить свободно принесла ему независимость и поставила его на путь членства в ЕС.

Президент [Молдовы Майя] Санду сегодня здесь. Я не знаю, где именно она. Но я горжусь тем, что стою рядом с вами и свободолюбивым народом Молдовы. Подарите ей аплодисменты.

Через год после начала этой войны Путин уже не сомневается в силе нашей коалиции. Но он все еще сомневается в нашей уверенности. Он сомневается в нашей стойкости. Он сомневается в нашей постоянной поддержке Украины. Он сомневается, сможет ли НАТО остаться единым.

Наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделен и мы не устанем

Но не должно быть никаких сомнений: наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделен и мы не устанем.

Трусливая жажда президента Путина к территории и власти потерпит неудачу. А любовь украинского народа к своей стране – победит.

Демократии мира будут стоять на страже свободы сегодня, завтра и всегда. Потому что вот что поставлено на карту: свобода.

Такой сигнал я передал вчера в Киеве, непосредственно народу Украины.

Когда президент Зеленский приехал в США в декабре, он сказал, цитирую: “Эта борьба будет определять мир и то, как наши дети и внуки будут жить, а потом, как их дети и внуки.

Он говорил не только о детях и внуках Украины. Он говорил обо всех наших детях и внуках. О ваших и моих.

Фото: EPA

Сегодня мы снова видим то, что жители Польши и всей Европы видели на протяжении десятилетий: аппетиты автократа не могут быть удовлетворены. Они должны быть остановлены.

Автократы понимают только одно слово: “Нет”, "нет", "нет."

“Нет, ты не возьмешь мою страну”. “Нет, ты не отнимешь у меня свободу”. “Нет, ты не заберешь мое будущее”.

И я повторю сегодня вечером то, что сказал в прошлом году на этом же месте: диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сможет стереть любовь людей к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободных. И Украина никогда не будет победой для России. Никогда.

Свободные люди отказываются жить в мире безысходности и темноты.

Вы знаете, это был необычный год во всех смыслах.

Чрезвычайная жестокость со стороны российских войск и наемников. Они совершали разврат, преступления против человечности без стыда и угрызений совести. Они принесли мирным жителям смерть и разрушения. Использовали изнасилование как орудие войны. Похищение украинских детей – это попытка украсть будущее Украины. [Они] бомбили вокзалы, родильные дома, школы и детские дома.

Никто, никто не может отвести глаз от зверств, которые Россия совершает против украинского народа. Это отвратительно. Это отвратительно.

Ответ украинцев и всего мира был неожиданный.

Свободные люди отказываются жить в мире безысходности и темноты.

Спустя год после того, как начали падать бомбы и российские танки вошли в Украину, Украина по-прежнему независима и свободна.

На более чем 50% территории, которую Россия захватила в прошлом году, вновь гордо реет сине-желтый флаг Украины.

Президент Зеленский по-прежнему возглавляет демократически избранное правительство, которое представляет волю украинского народа.

И мир уже неоднократно голосовал, в частности на Генеральной Ассамблее ООН, за осуждение российской агрессии и поддержку справедливого мира.

Каждый раз решение в ООН принималось подавляющим большинством.

В октябре 143 страны в ООН осудили незаконную аннексию России. Только четыре, четыре во всей ООН проголосовали за Россию. Четыре.

Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся контролировать или уничтожить Россию. Запад не замышлял нападение на Россию, как сказал сегодня Путин

Сегодня вечером я еще раз обращаюсь к народу России.

Фото: EPA

Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся контролировать или уничтожить Россию. Запад не замышлял нападение на Россию, как сказал сегодня Путин. И миллионы граждан России, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги.

Эта война не была необходимостью. Это трагедия.

Президент Путин выбрал эту войну. Каждый день, когда продолжается война, – это его выбор. Он мог закончить войну одним словом.

Это просто. Если Россия прекратит вторжение в Украину, это будет конец войны. Если Украина перестанет защищаться от России, это будет конец Украины.

Вот почему вместе мы делаем так, чтобы Украина могла защититься. Соединенные Штаты собрали всемирную коалицию из более чем 50 стран, чтобы доставить критически важное оружие и снаряды храбрым украинским бойцам на передовую. Системы ПВО, артиллерию, боеприпасы, танки и бронетехнику.

Эта война никогда не была необходимостью; это трагедия.

Президент Путин выбрал эту войну. Каждый день, пока продолжается война, – его выбор. Он мог закончить войну одним словом.

Это просто. Если Россия прекратит вторжение в Украину, это положит конец войне. Если Украина перестанет защищаться от России, это будет конец Украины.

Вот почему вместе мы делаем так, чтобы Украина могла защитить себя.

Президент Путин выбрал эту войну. Каждый день, пока продолжается война, – это его выбор. Он мог закончить войну одним словом

Европейский союз и его государства-члены проявили беспрецедентную приверженность Украине не только в плане помощи в сфере безопасности, но и экономической и гуманитарной помощи, помощи беженцам и многом другом.

Все, кто собрался сегодня вечером, лучше остановитесь на минуту. И я серьезно говорю: обернитесь и посмотрите друг на друга. Посмотрите, что вы уже сделали.

Фото: EPA

Польша принимает более 1,5 млн беженцев от этой войны. Бог благословит вас.

Щедрость Польши, ваша готовность открыть свои сердца и свои дома – необыкновенны.

И американский народ также един в такой решимости.

По всей моей стране, в больших и маленьких городах, над американскими домами развеваются украинские флаги.

За последний год демократы и республиканцы в нашем Конгрессе Соединенных Штатов также были воедино, чтобы выступить за свободу.

Это то, кто такие американцы, и это то, что американцы делают.

Весь мир объединяется, чтобы справиться с глобальными последствиями войны президента Путина.

Путин пытался морить мир голодом, блокируя порты в Черном море, чтобы Украина не экспортировала свое зерно, усугубляя глобальный продовольственный кризис, который особенно сильно ударил по развивающимся странам Африки.

Вместо этого Соединенные Штаты, G7 и партнеры по всему миру вернулись к своим историческим обязательствам по преодолению кризиса и поддержке глобальных запасов продовольствия.

И на этой неделе моя жена Джилл Байден едет в Африку, чтобы привлечь внимание к этой важной проблеме.

Весь мир объединяется, чтобы справиться с глобальными последствиями войны президента Путина

У нас также есть обязательства перед народом Украины и будущим свободной, суверенной и демократической Украины.

О такой мечтали те, кто провозгласил независимость Украины более 30 лет назад, кто возглавил Оранжевую революцию и Революцию достоинства, кто бросил вызов льду и пламени на Майдане, погибшая там Небесная сотня и те, кто продолжает искоренять попытки Кремля развратить, принудить и контролировать.

Это мечта тех украинских патриотов, которые годами боролись против российской агрессии на Донбассе, и героев, которые отдали все, отдали свои жизни, служа любимой Украине.

Я имел честь вчера посетить их мемориал в Киеве, чтобы воздать должное тем, кто отдал свои жизни, вместе с президентом Зеленским.

Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты и наши партнеры поддерживают украинских учителей, персонал больниц, аварийно-спасательных служб, рабочих в городах по всей Украине, которые борются за сохранение электроэнергии перед лицом жестоких бомбардировок России.

Мы поддерживаем миллионы беженцев этой войны, которые нашли гостеприимство в Европе и Соединенных Штатах, и особенно здесь, в Польше.

Обычные люди по всей Европе делали все, что могли, чтобы помочь, и продолжают это делать. Польские бизнесмены, гражданское общество, лидеры культуры, в том числе первая леди Польши [Агата Корнхаузер-Дуда], которая находится здесь сегодня вечером, поступали искренне и решительно, показывая все хорошее, что есть в человеческой душе.

Госпожа первая леди, мы любим вас. Спасибо вам всем.

Я никогда не забуду, как в прошлом году я навестил беженцев из Украины, которые только что прибыли в Варшаву, видел их измученные и испуганные лица. Они так близко держали своих детей и беспокоились, что могут никогда больше не увидеть своих отцов, своих мужей, своих братьев или сестер.

В самый мрачный момент их жизни вы, польский народ, предложили им безопасность и свет. Вы обняли их. Вы буквально обняли их. Я видел. Я видел их лица.

Фото: prezydent.pl

В то же время мы добились того, что Россия расплачивается за свои злоупотребления.

Мы и дальше поддерживаем самые масштабные санкции, которые когда-либо применялись к какой-либо стране в истории. И мы собираемся объявить о новых санкциях на этой неделе вместе с нашими партнерами.

Мы привлечем к ответственности тех, кто ведет эту войну. И мы будем добиваться справедливости за военные преступления и преступления против человечности, которые продолжают совершать россияне.

Вы знаете, нам есть чем гордиться за все то, чего мы вместе достигли за последний год. Но мы должны быть честными и трезво смотреть на предстоящий год.

Мы привлечем к ответственности тех, кто ведет эту войну. И мы будем добиваться справедливости за военные преступления и преступления против человечности, которые продолжают совершать россияне

Защита свободы – дело не одного дня и не одного года. Это всегда сложно. Это всегда важно.

Пока Украина продолжает защищаться от российского нападения и совершает собственное контрнаступление, будут продолжаться тяжелые и очень горькие дни, победы и трагедии. Но Украина закалена для предстоящей борьбы. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами будут и впредь поддерживать Украину, когда она будет защищаться.

В следующем году я буду принимать всех членов НАТО на нашем саммите 2024 года в Соединенных Штатах. Вместе мы отметим 75-летие самого сильного оборонительного союза в истории мира – НАТО.

И пусть не будет никаких сомнений, приверженность Соединенных Штатов нашему Североатлантическому союзу и статье 5 непоколебима (пятая статья Североатлантического договора говорит о принципе "коллективной обороны", который означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. – "ГОРДОН"). И это знает каждый член НАТО. И Россия это тоже знает.

Нападение на одного – нападение на всех. Это священная клятва. Священная клятва защищать каждый километр территории НАТО.

Защита свободы – дело не одного дня и не одного года. Это всегда сложно. Это всегда важно

За последний год Соединенные Штаты объединились с нашими союзниками и партнерами в чрезвычайной коалиции, чтобы противостоять российской агрессии.

Но работа перед нами – это не только то, против чего мы выступаем, но и то, за что мы выступаем. Какой мир мы хотим построить?

Мы должны использовать силу и потенциал этой коалиции для подъема – улучшения жизни людей во всем мире, улучшения здоровья, роста благосостояния, сохранения планеты, построения мира и безопасности, достойного и уважительного отношения ко всем.

Это наша ответственность. Демократия мира должна обеспечить это нашему народу.

Фото: EPA

Когда мы тут собрались в этот вечер, мир в переломном моменте истории, который определит будущее на десятилетия. Решения, которые мы примем в течение следующих пяти лет или около того, будут определять и формировать нашу жизнь на десятилетия вперед.

Это правильно для американцев. Это правильно для людей во всем мире.

Нет слова слаще, чем свобода. Нет более благородной цели, чем свобода. Нет более высокого стремления, чем свобода

И хотя решения должны приниматься нами сейчас, принципы и ставки – вечны. Выбор между хаосом и стабильностью. Между строительством и разрушением. Между надеждой и страхом. Между демократией, возвышающей человеческий дух, и жестокой рукой диктатора, ее сокрушающей. Между не чем иным, как ограничением и возможностями, такими возможностями, которые приходят, когда люди живут не в неволе, а на свободе. Свобода.

Свобода. Нет слова слаще, чем свобода. Нет более благородной цели, чем свобода. Нет более высокого стремления, чем свобода. Американцы это знают, и вы это знаете. И все, что мы делаем сейчас, должно быть сделано так, чтобы об этом знали и наши дети и внуки. Свобода. Враг тирана, надежда храбрых и правда веков. Свобода. Будь с нами. Мы будем с тобой Фото: EPA

Давайте двигаться вперед с верой и убежденностью и с твердым обязательством быть союзниками не тьмы, а света. Не угнетения, а освобождения. Не плена, а, да, свободы. Пусть Бог благословит вас всех. Пусть Бог защитит наши войска. И пусть Бог благословит героев Украины и всех тех, кто защищает свободу во всем мире. Спасибо, Польша. Спасибо, спасибо, спасибо за то, что вы делаете. Да благословит вас всех Бог.

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