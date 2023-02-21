Сейчас поворотный момент в истории, он определит будущее на десятилетия – Байден

"За прошлый год США объединилась с союзниками и партнерами, создав чрезвычайную коалицию против российской агрессии. Речь идет даже не о том, против чего мы, а о том, за что мы выступаем. Эта коалиция должна [...] улучшать безопасность, обеспечивать достоинство для всех, [...] и я считаю, что сейчас переломный момент в истории, который определит будущее на десятилетие", – сказал он.
Президент США подчеркнул, что у человечества есть "вечные принципы" и их необходимо защищать.
"Это выбор между надеждой и страхом, между свободой и несвободой, между ограничениями и возможностями. Возможности появятся, когда люди свободны. Нет более сладкого слова, чем "воля", нет большего стремления, чем свобода. На этом построена Америка", – объяснил Байден.
Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приезжал с необъявленным визитом в Киев.
Во время визита в Польшу Байден встретился с польским президентом Анджеем Дудой, на переговорах упоминалась Украина, которая с февраля 2022 года противостоит полномасштабному вторжению российских войск.