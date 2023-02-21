ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Сейчас поворотный момент в истории, он определит будущее на десятилетия – Байден

Байден подчеркнул, что "вечные принципы" людей необходимо защищать
Байден подчеркнул, что "вечные принципы" людей необходимо защищать
Фото: ЕРА

За год полномасштабной агрессии России против Украины в мире появилась коалиция стран, которая противодействует этому. Об этом президент США Джо Байден заявил 21 февраля во время выступления в Варшаве, трансляцию вел "Голос Америки".

"За прошлый год США объединилась с союзниками и партнерами, создав чрезвычайную коалицию против российской агрессии. Речь идет даже не о том, против чего мы, а о том, за что мы выступаем. Эта коалиция должна [...] улучшать безопасность, обеспечивать достоинство для всех, [...] и я считаю, что сейчас переломный момент в истории, который определит будущее на десятилетие", – сказал он.

Президент США подчеркнул, что у человечества есть "вечные принципы" и их необходимо защищать.

"Это выбор между надеждой и страхом, между свободой и несвободой, между ограничениями и возможностями. Возможности появятся, когда люди свободны. Нет более сладкого слова, чем "воля", нет большего стремления, чем свобода. На этом построена Америка", – объяснил Байден.

Контекст:

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приезжал с необъявленным визитом в Киев.

Во время визита в Польшу Байден встретился с польским президентом Анджеем Дудой, на переговорах упоминалась Украина, которая с февраля 2022 года противостоит полномасштабному вторжению российских войск.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Джо Байден, Варшава, президент, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Галина ГРИШИНА
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Галина ГРИШИНА
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
Галина ГРИШИНА
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
Галина ГРИШИНА
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (51580)
2
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (26201)
3
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце (5940)
4
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (5673)
5
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (5399)
6
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (4608)
7
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (3001)
8
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото (2881)
 
 
 
 