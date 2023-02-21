Байден – россиянам: Запад не собирается нападать на народ РФ

"Сегодня я снова обращаюсь к российскому народу. США и европейские государства не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не наши враги. Это трагедия, и этот выбор сделал Путин. И каждый день этой войны – это его выбор", – подчеркнул Байден.

Президент США добавил, что Путин может прекратить войну одним словом.

"Если Россия прекратит агрессию против Украины, прекратится война. Если Украина прекратит защищать себя – это будет конец Украины. Именно поэтому совместным усилиям мы помогаем Украине защитить себя", – отметил он.