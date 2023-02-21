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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден: Российские солдаты совершают преступления против человечества. Без стыда и сомнения

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Байден: Сейчас мы напоминаем о невероятной жестокости российских солдат
Байден: Сейчас мы напоминаем о невероятной жестокости российских солдат
Фото: EPA

Российские военные проявляют невероятную жестокость в войне против Украины. Об этом президент США Джо Байден сказал во время выступления в Варшаве 21 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас мы напоминаем о невероятной жестокости российских солдат. Они совершают преступления против человечества. Без стыда, без сомнения. Они наносят удары по гражданскому населению, насилуют, похищают украинских детей, пытаясь лишить Украину будущего, нанося бомбовые удары по вокзалам, по школам, по больницам, по сиротским приютам", – отметил президент США.

Он подчеркнул, что никто не может отвернуться от зверств, которые Россия совершает против украинского народа.

"Но невероятен ответ украинского народа, ответ всего мира. Спустя год как начали падать бомбы и на территорию Украины вторглись российские танки, а Украина по-прежнему независима и свободна. От Херсона до Харькова украинцы борются, они отвоевывают территорию. Более 50% той территории, которую захватила Россия – над этой территорией развивается желто-голубой флаг", – добавил Байден.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 21 февраля, в результате военных действия за последний год погибло 8006 человек, 13 287 получили ранения. 

Офис генпрокурора зарегистрировал более 70 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений и почти 17 тыс. преступлений против нацбезопасности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Харьков, Херсон, Джо Байден, война, военные, Варшава, преступление, война России против Украины, российские оккупанты
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