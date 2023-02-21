Байден: Российские солдаты совершают преступления против человечества. Без стыда и сомнения

Байден: Сейчас мы напоминаем о невероятной жестокости российских солдат Фото: EPA

"Сейчас мы напоминаем о невероятной жестокости российских солдат. Они совершают преступления против человечества. Без стыда, без сомнения. Они наносят удары по гражданскому населению, насилуют, похищают украинских детей, пытаясь лишить Украину будущего, нанося бомбовые удары по вокзалам, по школам, по больницам, по сиротским приютам", – отметил президент США.

Он подчеркнул, что никто не может отвернуться от зверств, которые Россия совершает против украинского народа.

"Но невероятен ответ украинского народа, ответ всего мира. Спустя год как начали падать бомбы и на территорию Украины вторглись российские танки, а Украина по-прежнему независима и свободна. От Херсона до Харькова украинцы борются, они отвоевывают территорию. Более 50% той территории, которую захватила Россия – над этой территорией развивается желто-голубой флаг", – добавил Байден.