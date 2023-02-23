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Байден не считает, что Путин готов применить ядерное оружие после приостановки участия РФ в ядерном соглашении

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Байден назвал решение Путина "большой ошибкой"
Байден назвал решение Путина "большой ошибкой"
Фото: EPA

Президент США Джо Байден не считает, что президент РФ Владимир Путин решит применить ядерное оружие после приостановки участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом он заявил в интервью ABC News 22 февраля.

Байден вновь назвал решение Путина "большой ошибкой".

"Не очень ответственно. Но я не читал, что он думает об использовании ядерного оружия или чего-то подобного", – сказал президент США.

По словам Байдена, он "не уверен, что еще он [Путин] смог сказать в своей речи в данный момент, но я думаю, что это ошибка, и я уверен, что мы сможем ее исправить".

Контекст:

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.

Президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным". По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении РФ. "В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору об СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Евросоюз выражает сожаление по поводу решения РФ приостановить выполнения обязательств России по СНВ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, США, ядерное оружие, Джо Байден
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