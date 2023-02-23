Буданов рассказал, что означает приостановка участия РФ в ядерном договоре

"Это очередная попытка манипуляции и, к сожалению, уже привычного для всех ядерного шантажа мира. Подчеркиваю: не Украины, а попытка ядерного шантажа мира. В нынешней ситуации по факту что это может означать? Ничего. Потому что оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации сейчас не способен производить в достаточном количестве прогрессивные образцы ракетного вооружения, особенно стратегического и оперативно-тактического назначения. То есть если бы такое заявление было сделано где-то даже до 24 февраля 2022 года – то да, здесь можно было бы серьезно задуматься", – сказал Буданов.
Он подчеркнул, что год полномасштабной войны полностью разрушил "веру мирового сообщества" в мощь оборонно-промышленного комплекса РФ.
"Могут ли они разработать, скажем, какой-нибудь опытный образец чего-нибудь? Например, оперативно-тактического ракетного оружия или стратегического оружия среднего радиуса действия? Ведь когда они упоминают такие вещи, обычно говорят о баллистических ракетах с дальностью пуска в районе 5000 км. Ну, теоретически могут разработать одну-две. А что дальше? Если пойти в гонку подобных вооружений, у России нет даже теоретического шанса соперничать с Западом. Они сейчас не могут удовлетворить свои вооруженные силы обычным вооружением – куда уж лезть в высокотехнологичное?" – отметил начальник ГУР.
Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в договоре об СНВ.
Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса".
Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.
Президент США Джо Байден заявил, что такой шаг со стороны Путина был "большой ошибкой".
СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.
Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.