Буданов рассказал, что означает приостановка участия РФ в ядерном договоре

Буданов: Россияне не могут удовлетворить свои вооруженные силы обычным вооружением – куда уж лезть в высокотехнологичное? Фото: ЕРА

"Это очередная попытка манипуляции и, к сожалению, уже привычного для всех ядерного шантажа мира. Подчеркиваю: не Украины, а попытка ядерного шантажа мира. В нынешней ситуации по факту что это может означать? Ничего. Потому что оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации сейчас не способен производить в достаточном количестве прогрессивные образцы ракетного вооружения, особенно стратегического и оперативно-тактического назначения. То есть если бы такое заявление было сделано где-то даже до 24 февраля 2022 года – то да, здесь можно было бы серьезно задуматься", – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что год полномасштабной войны полностью разрушил "веру мирового сообщества" в мощь оборонно-промышленного комплекса РФ.

"Могут ли они разработать, скажем, какой-нибудь опытный образец чего-нибудь? Например, оперативно-тактического ракетного оружия или стратегического оружия среднего радиуса действия? Ведь когда они упоминают такие вещи, обычно говорят о баллистических ракетах с дальностью пуска в районе 5000 км. Ну, теоретически могут разработать одну-две. А что дальше? Если пойти в гонку подобных вооружений, у России нет даже теоретического шанса соперничать с Западом. Они сейчас не могут удовлетворить свои вооруженные силы обычным вооружением – куда уж лезть в высокотехнологичное?" – отметил начальник ГУР.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в договоре об СНВ.

Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса".

Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

Президент США Джо Байден заявил, что такой шаг со стороны Путина был "большой ошибкой".