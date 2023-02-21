Столтенберг о приостановке участия РФ в ядерном договоре: Вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена

Столтенберг "настоятельно" призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановке участия в договоре о СНВ Фото: EPA

Об этом Столтенберг сказал 21 февраля на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Дмитрием Кулебой и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в новом договоре о СНВ. В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО "настоятельно" призвал Россию пересмотреть свое решение и "уважать существующие договоренности".

Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ.

Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса".

Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным".

По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".