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Столтенберг о приостановке участия РФ в ядерном договоре: Вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена

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Столтенберг "настоятельно" призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановке участия в договоре о СНВ
Столтенберг "настоятельно" призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановке участия в договоре о СНВ
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение РФ приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Об этом Столтенберг сказал 21 февраля на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Дмитрием Кулебой и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в новом договоре о СНВ. В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО "настоятельно" призвал Россию пересмотреть свое решение и "уважать существующие договоренности".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/979473856356859/

Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ.

Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса".

Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным".

По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".

Контекст:

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, НАТО, ядерное оружие, Йенс Столтенберг, вооружение, безопасность, ограничения, пресс-конференция, соглашение
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