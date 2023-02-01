Россия нарушает ключевое соглашение о контроле над ядерными вооружениями – Госдеп США

Госдеп призвал Россию вернуться к соблюдению договора о контроле над ядерными вооружениями Фото: U.S. Department of State / Flickr

"Россия не выполняет свои обязательства по новому Договору о СНВ по содействию инспекционной деятельности на своей территории. Отказ России способствовать инспекционной деятельности мешает Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями", – заявили в Госдепе.

Кроме того, Россия также не выполнила обязательства по созыву сессии двусторонней консультативной комиссии, добавил чиновник.

Как отметило Reuters, США и РФ вместе владеют около 90% мировых ядерных боеголовок.

Вторжение России в Украину ухудшило отношения Вашингтона и Москвы, поэтому американскому президенту Джо Байдену будет "все сложнее соблюдать соглашение", добавило агентство.

В Госдепе заявили, что отказ России содействовать инспекционной деятельности не позволяет США осуществлять важные права по договору и "угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями".

Госдеп призвал Россию вернуться к соблюдению договора, допустив инспекторов на свою территорию.