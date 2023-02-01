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Россия нарушает ключевое соглашение о контроле над ядерными вооружениями – Госдеп США

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Госдеп призвал Россию вернуться к соблюдению договора о контроле над ядерными вооружениями
Госдеп призвал Россию вернуться к соблюдению договора о контроле над ядерными вооружениями
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Россия нарушает ключевое соглашение о контроле над ядерными вооружениями с США – Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом 31 января заявил представитель Государственного департамента США, сообщило Reuters.

"Россия не выполняет свои обязательства по новому Договору о СНВ по содействию инспекционной деятельности на своей территории. Отказ России способствовать инспекционной деятельности мешает Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями", – заявили в Госдепе. 

Кроме того, Россия также не выполнила обязательства по созыву сессии двусторонней консультативной комиссии, добавил чиновник.

Как отметило Reuters, США и РФ вместе владеют около 90% мировых ядерных боеголовок. 

Вторжение России в Украину ухудшило отношения Вашингтона и Москвы, поэтому американскому президенту Джо Байдену будет "все сложнее соблюдать соглашение", добавило агентство.

В Госдепе заявили, что отказ России содействовать инспекционной деятельности не позволяет США осуществлять важные права по договору и "угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями". 

Госдеп призвал Россию вернуться к соблюдению договора, допустив инспекторов на свою территорию.

Контекст:

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они  были приостановлены из-за пандемии COVID-19. 

Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.

8 августа РФ уведомила США о том, что временно отказывается от инспекций своего ядерного оружия.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, ядерное оружие, Джо Байден, вооружение
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