Боррель выразил сожаление по поводу решения РФ приостановить участие в ядерном договоре: Призываем РФ выполнить обязательства

"ЕС придает первостепенное значение новому Договору о СНВ и рассматривает его как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность. Сокращение развернутых стратегических ядерных арсеналов в соответствии с новым Договором о СНВ особенно усиливается за счет его надежного механизма проверки и способствует осуществлению статьи VI Договора о нераспространении ядерного оружия за счет общего сокращения глобального запаса развернутого ядерного оружия", – заявил он.

Боррель добавил, что, "повышая предсказуемость и взаимное доверие" между двумя крупнейшими ядерными государствами, этот договор ограничивает стратегическую конкуренцию и повышает стратегическую стабильность.

"Приостановка действия Договора или истечение срока его действия без надлежащего последующего соглашения подорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отбросит назад усилия по контролю над вооружениями, что не отвечает интересам ни одного из государств – участников СНВ-III, ни какой-либо другой страны. ЕС призывает Россию выполнить свои обязательства по договору, содействуя инспекциям по СНВ на территории России и участвуя в органе по реализации договора, двусторонней консультативной комиссии в установленные договором сроки", – подчеркнул дипломат.