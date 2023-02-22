Боррель выразил сожаление по поводу решения РФ приостановить участие в ядерном договоре: Призываем РФ выполнить обязательства

"ЕС придает первостепенное значение новому Договору о СНВ и рассматривает его как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность. Сокращение развернутых стратегических ядерных арсеналов в соответствии с новым Договором о СНВ особенно усиливается за счет его надежного механизма проверки и способствует осуществлению статьи VI Договора о нераспространении ядерного оружия за счет общего сокращения глобального запаса развернутого ядерного оружия", – заявил он.
Боррель добавил, что, "повышая предсказуемость и взаимное доверие" между двумя крупнейшими ядерными государствами, этот договор ограничивает стратегическую конкуренцию и повышает стратегическую стабильность.
"Приостановка действия Договора или истечение срока его действия без надлежащего последующего соглашения подорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отбросит назад усилия по контролю над вооружениями, что не отвечает интересам ни одного из государств – участников СНВ-III, ни какой-либо другой страны. ЕС призывает Россию выполнить свои обязательства по договору, содействуя инспекциям по СНВ на территории России и участвуя в органе по реализации договора, двусторонней консультативной комиссии в установленные договором сроки", – подчеркнул дипломат.
СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.
Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.
Президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным". По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".
Генсек НАТО Йенс Столетнберг заявил, что сожалеет о решении РФ. "В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил он.