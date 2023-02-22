ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Рудык: Бой за Крым будет ожесточенным. Крым нашпигован оружием. Я думаю, что там и ядерное оружие есть

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Рудык: Крым нашпигован оружием. Я думаю, что на 100% или 99,9% там есть и ядерное оружие
Рудык: Крым нашпигован оружием. Я думаю, что на 100% или 99,9% там есть и ядерное оружие
Фото: Serhiy Rudyk / Facebook

Бой за освобождение Крыма от российской оккупации будет ожесточенным, прогнозирует нардеп из группы "За майбутнє", подполковник Вооруженных сил Украины Сергей Рудык, защищающий Украину на фронте.

Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Бой за Крым будет ожесточенным. Крым нашпигован оружием. Я думаю, что на 100% или 99,9% там есть и ядерное оружие. И это будут очень сложные бои. Видите ли, мы так привыкли: что мы держим Бахмут, держим донецкое направление столько времени. Вдумайтесь – это с июля. Это семь-восемь месяцев постоянной войны, постоянной крови, постоянных погибших", – сказал он. 

Нардеп также высказал мнение, что Украина может рассчитывать на восстановление территориальной целостности, но призвал граждан не ждать победы в войне с Россией "завтра". 

 думаю, что мы можем максимум рассчитывать на восстановление территориальной целостности нашего государства, но это не означает победу. Потому что победа – это победить врага в его логове", – пояснил он. 

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия вытеснила оккупантов из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге Украины. С учетом территорий, захваченных в 2014–2015 годах, Россия сейчас контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Крым, ядерное оружие, Сергей Рудык, Алеся Бацман, война России против Украины, границы, деоккупация
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