Нардеп Рудык: Бой за Крым будет ожесточенным. Крым нашпигован оружием. Я думаю, что там и ядерное оружие есть

Рудык: Крым нашпигован оружием. Я думаю, что на 100% или 99,9% там есть и ядерное оружие Фото: Serhiy Rudyk / Facebook

Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Бой за Крым будет ожесточенным. Крым нашпигован оружием. Я думаю, что на 100% или 99,9% там есть и ядерное оружие. И это будут очень сложные бои. Видите ли, мы так привыкли: что мы держим Бахмут, держим донецкое направление столько времени. Вдумайтесь – это с июля. Это семь-восемь месяцев постоянной войны, постоянной крови, постоянных погибших", – сказал он.

Нардеп также высказал мнение, что Украина может рассчитывать на восстановление территориальной целостности, но призвал граждан не ждать победы в войне с Россией "завтра".

"Я думаю, что мы можем максимум рассчитывать на восстановление территориальной целостности нашего государства, но это не означает победу. Потому что победа – это победить врага в его логове", – пояснил он.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью

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