Нардеп Рудык: Бой за Крым будет ожесточенным. Крым нашпигован оружием. Я думаю, что там и ядерное оружие есть

Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
"Бой за Крым будет ожесточенным. Крым нашпигован оружием. Я думаю, что на 100% или 99,9% там есть и ядерное оружие. И это будут очень сложные бои. Видите ли, мы так привыкли: что мы держим Бахмут, держим донецкое направление столько времени. Вдумайтесь – это с июля. Это семь-восемь месяцев постоянной войны, постоянной крови, постоянных погибших", – сказал он.
Нардеп также высказал мнение, что Украина может рассчитывать на восстановление территориальной целостности, но призвал граждан не ждать победы в войне с Россией "завтра".
"Я думаю, что мы можем максимум рассчитывать на восстановление территориальной целостности нашего государства, но это не означает победу. Потому что победа – это победить врага в его логове", – пояснил он.
Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле украинская армия вытеснила оккупантов из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге Украины. С учетом территорий, захваченных в 2014–2015 годах, Россия сейчас контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.