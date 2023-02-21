"Хватит карт-бланша". Губернатор Флориды, который может стать соперником Байдена на выборах, раскритиковал его за помощь Украине

Десантис считает, что Америка не должна вмешиваться в вопросы "границ на том конце света" Фото: ЕРА

Политик, которого называют возможным кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев и заявил, что за помощью Украине тот не замечает внутренних американских проблем.

"Я и многие американцы думали про себя: хорошо, он очень обеспокоен этими границами на другом конце света, однако он ничего не сделал для защиты наших собственных границ", – сказал Десантис.

По его словам, не в интересах США вступать "в опосредованную войну с Китаем, вмешиваться в решение приграничных проблем и тем более Крыма". При этом Десантис назвал необоснованными опасения, что агрессия России не ограничится Украиной.

"Страх перед тем, что Россия войдет в страны НАТО и все такое, – это даже близко не произошло. Я думаю, что они [РФ] показали себя как третьеразрядная военная опасность для Америки, даже если на словах угрожают ей", – подчеркнул губернатор.

Он поддержал недавние заявления коллег по партии из Конгресса о том, что поддержка Украины в борьбе против российской агрессии не должна иметь характер бессрочной.

"Я думаю, что Белому дому надлежало бы определить, какова стратегическая цель, которую они пытаются достичь, но просто сказать, что это бессрочный карт-бланш, – это неприемлемо", – сказал он в интервью.

19 октября, накануне выборов в Конгресс, лидер республиканцев в нижней палате (а сейчас – спикер Палаты представителей) Кевин Маккарти в интервью изданию Рunchbowl News также заявлял, что США нужно прекратить карт-бланш для Украины и республиканцы, получив большинство в парламенте, сделают это.

Эти слова вызвали критику, в том числе от однопартийцев Маккарти. Координатор по стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что обе ведущие партии американского Конгресса выступят за продолжение поддержки Украины независимо от результатов выборов.

Позже Маккарти сказал, что его слова были вырваны из контекста: он намерен инициировать не сокращение помощи, а введение жесткой отчетности по суммам, выделенным американским правительством.