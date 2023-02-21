СБУ сообщила о подозрении оккупационному муфтию Крыма в том, что он призывал крымских татар поддержать войну РФ

В сентябре прошлого года муфтий активно призвал крымскотатарское население полуострова помогать оккупационным группировкам и присоединяться к их рядам, говорится в сообщении.

По данным следствия, для распространения прокремлевской пропаганды он не раз выступал в эфирах центральных российских телеканалов, где регулярно оправдывал аннексию украинского полуострова и преступную деятельность руководителей местной оккупационной администрации.

При этом подозреваемый демонстративно осуждает представителей крымскотатарского народа, выступающих против Кремля и воюющих за Украину, сообщает СБУ.

За "заслуги" муфтий был награжден медалью и орденом от так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, говорится в сообщении.

На основании собранных СБУ доказательств фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Подозреваемому грозит наказание до 12 лет тюрьмы. В настоящее время он находится во временно оккупированном Крыму. Сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности.

СБУ не называет имени подозреваемого. По данным сайта духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, его возглавляет Хаджи Эмирали Аблаев.