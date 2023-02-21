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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении оккупационному муфтию Крыма в том, что он призывал крымских татар поддержать войну РФ

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СБУ объявила о подозрении крымскому муфтию, назначенному оккупантами
СБУ объявила о подозрении крымскому муфтию, назначенному оккупантами
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила, что собрала доказательства вины муфтия созданного российскими оккупантами "духовного управления мусульман Крыма и Севастополя" в том, что он публично поддержал вооруженную агрессию России и оправдывал военные преступления русских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram 21 февраля.

В сентябре прошлого года муфтий активно призвал крымскотатарское население полуострова помогать оккупационным группировкам и присоединяться к их рядам, говорится в сообщении.

По данным следствия, для распространения прокремлевской пропаганды он не раз выступал в эфирах центральных российских телеканалов, где регулярно оправдывал аннексию украинского полуострова и преступную деятельность руководителей местной оккупационной администрации.

При этом подозреваемый демонстративно осуждает представителей крымскотатарского народа, выступающих против Кремля и воюющих за Украину, сообщает СБУ.

За "заслуги" муфтий был награжден медалью и орденом от так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, говорится в сообщении.

На основании собранных СБУ доказательств фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Подозреваемому грозит наказание до 12 лет тюрьмы. В настоящее время он находится во временно оккупированном Крыму. Сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности.

СБУ не называет имени подозреваемого. По данным сайта духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, его возглавляет Хаджи Эмирали Аблаев.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 21 февраля, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 16 806 преступлений против национальной безопасности Украины.

Теги: СБУ, Крым, крымские татары, мусульмане, муфтият, война России против Украины, подозрение, российские оккупанты
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