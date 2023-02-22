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СБУ сообщила о разоблачении трех блогеров, которые работали на вражескую пропаганду, двум объявили подозрение

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В СБУ отметили, что продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности
В СБУ отметили, что продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности
Фото: СБ України / Twitter

20 февраля Служба безопасности Украины проинформировала, что подозрение получили прокремлевские блогеры, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины и помогают российской пропаганде.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще трех вражеских пропагандистов, которые занимались информационно-подрывной деятельностью против Украины. Злоумышленники активно распространяли фейки о внутриполитической ситуации в Украине и дискредитировали силы обороны", – говорится в сообщении.

Украинская спецслужба отметила, что для распространения деструктивного контента блогеры "использовали собственные интернет-ресурсы, которые тесно связаны с российскими спецслужбами и подконтрольными им ботофермами". Боты обеспечивают массовую огласку с помощью искусственной "накрутки" подписчиков и "положительных" отзывов на информационные вбросы, указали в СБУ.

По данным ведомства, блогер из Киева через подконтрольное ему издание UPN распространял дезинформацию о материально-техническом обеспечении ВСУ, эти сюжеты "регулярно использовали российские спецслужбы и кремлевские пропагандисты для подготовки и проведения вражеских информдиверсий".

"Кроме того, он причастен к попытке организации заказных акций "протеста" в Киеве, направленных на расшатывание внутренней обстановки в столице. На основании собранных улик фигурант подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти)", – пишет СБУ.

Еще один блогер, находящийся в оккупированном Крыму и наполняющий несколько YouTube-каналов, получил подозрение в коллаборационной деятельности и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

"На своих видео он публично оправдывает вооруженную агрессию России и захват украинского полуострова. Он является одним из частых гостей прямых телеэфиров кремлевских пропагандистов, в том числе на ток-шоу [Владимира] Соловьева", – объяснили в спецслужбе.

Третий блогер, чьи действия задокументировала Служба безопасности Украины, – бывший житель Одессы, который скрывается во временно оккупированном Донецке.

"Установлено, что в июне 2021 года злоумышленник создал Telegram-канал "Призрак Новороссии", где призвал к сбору денег в поддержку российских оккупационных группировок", – подчеркнули в СБУ.

В спецслужбе отметили, что "в настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению всех виновных к ответственности за преступления против Украины".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: интернет, СБУ, Крым, Одесса, пропаганда, российская пропаганда, спецслужбы, ток-шоу, подозрение, блогеры, боты, блогер, Служба безопасности Украины, дезинформация
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