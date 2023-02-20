Сотрудника СБУ, работавшего на Россию, приговорили к 14,5 годам тюрьмы

Сообщается, что осужденный входил в состав одного из региональных органов СБУ. За три месяца до начала полномасштабного вторжения он по своей инициативе вышел на связь с представителем российской спецслужбы и предложил ему сотрудничество в обмен на деньги, говорится в сообщении.

По данным СБУ, сотрудник тайно собирал личные данные своих коллег и их родственников, а после 24 февраля приступил к разведыванию мест дислокации подразделений сил обороны на территории Кировоградской области. В первую очередь он пытался выявить локации возможного базирования украинской боевой авиации. Собранные сведения он планировал передать своему российскому куратору по закрытым каналам электронной связи.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали в конце февраля 2022 года в Кропивницком, говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).