СБУ сообщила о подозрении главе российского "Промсвязьбанка" Фрадкову

Фрадков контролирует все банки на оккупированных территориях, сообщают в СБУ Фото: kremlin.ru

По данным СБУ, он входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из главных организаторов введения так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины. Также он выполняет указание высшего военно-политического руководства России по открытию "филиалов" "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских банков, говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что Фрадков координирует представителей местных оккупационных администраций, ответственных за блокирование обращения гривны. Для этого оккупанты запретили на захваченных территориях проводить электронные операции и наличные расчеты в гривне, а также сделали невозможным инкассацию украинской валюты, отмечают в пресс-службе.

Полученные таким образом рублевые поступления направляются на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок РФ, говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Фрадкову о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.