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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении главе российского "Промсвязьбанка" Фрадкову

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Фрадков контролирует все банки на оккупированных территориях, сообщают в СБУ
Фрадков контролирует все банки на оккупированных территориях, сообщают в СБУ
Фото: kremlin.ru

Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля в Telegram, что собрала доказательную базу на главу российского "Промсвязьбанка", контролирующего 100% финансовых учреждений в оккупированных регионах Украины, Петра Фрадкова.

По данным СБУ, он входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из главных организаторов введения так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины. Также он выполняет указание высшего военно-политического руководства России по открытию "филиалов" "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских банков, говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что Фрадков координирует представителей местных оккупационных администраций, ответственных за блокирование обращения гривны. Для этого оккупанты запретили на захваченных территориях проводить электронные операции и наличные расчеты в гривне, а также сделали невозможным инкассацию украинской валюты, отмечают в пресс-службе.

Полученные таким образом рублевые поступления направляются на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок РФ, говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Фрадкову о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 16 февраля, в Украине зафиксировано 16 811 преступлений против национальной безопасности.

Теги: СБУ, банки, рубль, война России против Украины, подозрение, российские оккупанты
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