СБУ сообщила о подозрении замначальника Генштаба РФ

"Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину. По его указаниям осуществлялась боевая подготовка оккупационных группировок и снабжение их вооружением и боеприпасами. Кроме того, он публично оправдывал вооруженную агрессию против нашего государства и военные преступления российских захватчиков", – сообщили в СБУ.

В частности, пропагандистские тезисы Кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания Госдумы РФ 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы.

Рудскому сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: