Суд дал корректировщикам огня по Бахмуту и Краматорску от девяти до 14 лет тюрьмы

Сообщается, что СБУ предоставила доказательства того, что злоумышленники собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

В первую очередь их интересовали позиции украинских защитников на бахмутском, краматорском и северодонецком направлениях, говорится в сообщении. Также они передавали оккупантам информацию о координатах и техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам, отмечают в СБУ.

Злоумышленники были задержаны в ходе спецоперации на территории Донецкой и Луганской областей. Среди осужденных – агент, который передавал разведданные через своего "связного" в террористической организации "ДНР".

Другой осужденный фиксировал места базирования подразделений ВСУ в Бахмуте и посылал соответствующие локации в чат-бот "пресс-службы народной милиции ДНР". Для маскировки он зарегистрировался в мессенджере под псевдонимом Чиполлино, говорится в сообщении.

Также осужден житель Дружковки, который передавал информацию в так называемую республиканскую гвардию "ДНР" через свою сестру из временно оккупированной части Донбасса.

Четвертый осужденный – житель Северодонецка, который находился на постоянной связи с боевиком 2-го армейского корпуса России и направлял ему данные о местонахождении украинских войск.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).