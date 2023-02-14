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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд дал корректировщикам огня по Бахмуту и Краматорску от девяти до 14 лет тюрьмы

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Российских агентов отправили в тюрьму
Российских агентов отправили в тюрьму
Фото: pixabay.com

Суд вынес приговоры четырем агентам РФ, которые корректировали ракетные удары по Бахмуту и Краматорску Донецкой области. Они получили от девяти до 14 лет тюрьмы, проинформировала Служба безопасности Украины в Telegram 14 февраля.

Сообщается, что СБУ предоставила доказательства того, что злоумышленники собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

В первую очередь их интересовали позиции украинских защитников на бахмутском, краматорском и северодонецком направлениях, говорится в сообщении. Также они передавали оккупантам информацию о координатах и техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам, отмечают в СБУ.

Злоумышленники были задержаны в ходе спецоперации на территории Донецкой и Луганской областей. Среди осужденных – агент, который передавал разведданные через своего "связного" в террористической организации "ДНР".

Другой осужденный фиксировал места базирования подразделений ВСУ в Бахмуте и посылал соответствующие локации в чат-бот "пресс-службы народной милиции ДНР". Для маскировки он зарегистрировался в мессенджере под псевдонимом Чиполлино, говорится в сообщении.

Также осужден житель Дружковки, который передавал информацию в так называемую республиканскую гвардию "ДНР" через свою сестру из временно оккупированной части Донбасса.

Четвертый осужденный – житель Северодонецка, который находился на постоянной связи с боевиком 2-го армейского корпуса России и направлял ему данные о местонахождении украинских войск.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Контекст:

По данным на 14 февраля, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине зафиксировано 16 812 преступлений против национальной безопасности, из них 2039 – государственная измена. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook.

Теги: СБУ, Донецкая область, приговор, ДНР, госизмена, российская агрессия, война России против Украины, суд
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