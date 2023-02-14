СБУ задержала в Славянске подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами

"Злоумышленником оказался житель Славянска, который осенью прошлого года начал добровольно работать на спецслужбу страны-агрессора. Он пошел на сотрудничество с врагом по идеологическим мотивам. Более того, проявив свою "пользу" для рашистов, он планировал вступить в ряды террористической организации "ДНР". Именно поэтому мужчина активно помогал агрессору разведывать местоположение и маршруты перемещения украинских сил обороны. Кроме того, агент передавал врагу локации гражданской и критической инфраструктуры вблизи линии фронта", – говорится в сообщении.
По данным следствия, оккупанты использовали эту информацию для нанесения массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий.
"Для сбора разведданных он вел скрытое визуальное наблюдение объектов с использованием средств фото- и видеофиксации. Собранные сведения направлял представителям спецслужб России через заранее отработанные электронные каналы связи", – сообщили в СБУ.
Во время обыска у мужчины нашли, в частности, черновик заявления, в котором он просил принять его в ряды оккупантов.
Задержанному объявили о подозрении, он арестован.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил 14 февраля, что россияне сосредоточили наступление на пяти направлениях на востоке и несут большие потери.