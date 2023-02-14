СБУ задержала в Славянске подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами

"Злоумышленником оказался житель Славянска, который осенью прошлого года начал добровольно работать на спецслужбу страны-агрессора. Он пошел на сотрудничество с врагом по идеологическим мотивам. Более того, проявив свою "пользу" для рашистов, он планировал вступить в ряды террористической организации "ДНР". Именно поэтому мужчина активно помогал агрессору разведывать местоположение и маршруты перемещения украинских сил обороны. Кроме того, агент передавал врагу локации гражданской и критической инфраструктуры вблизи линии фронта", – говорится в сообщении.

По данным следствия, оккупанты использовали эту информацию для нанесения массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий.

"Для сбора разведданных он вел скрытое визуальное наблюдение объектов с использованием средств фото- и видеофиксации. Собранные сведения направлял представителям спецслужб России через заранее отработанные электронные каналы связи", – сообщили в СБУ.

Во время обыска у мужчины нашли, в частности, черновик заявления, в котором он просил принять его в ряды оккупантов.

Задержанному объявили о подозрении, он арестован.