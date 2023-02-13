СБУ заявила о нейтрализации в Днепре наркогруппировки с ежемесячным оборотом в 12 млн грн

В сообщении СБУ указывается, что в состав преступной группировки входили восемь жителей региона, которые обустроили нарколабораторию на территории промышленного завода и гаражного кооператива. По имеющимся данным, ежемесячная "прибыль" составляла около 12 млн грн.

Все компоненты, в том числе прекурсоры для изготовления наркотиков, дельцы получали контрабандой через курьеров из стран ЕС и Ближнего Востока, а в дальнейшем готовую "продукцию" сбывали по всей Днепропетровской области через закрытые Telegram-каналы, говорится в сообщении.

Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, участники группировки тратили средства на приобретение элитной недвижимости в Украине и за рубежом, а также на автомобили премиум-класса, отмечают в СБУ.

Правоохранители провели более 10 обысков, в ходе которых выявлено около 2 кг метамфетамина, гранаты и автоматическое оружие с патронами, средства, вероятно, полученные от преступной деятельности, элитные автомобили, говорится в сообщении.

Во время проведения спецоперации правоохранители задержали семерых участников наркогруппировки и сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).