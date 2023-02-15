ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил к пяти годам тюрьмы мужчину, который заявил сотрудникам СБУ, что Одесская область – это Россия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд вынес решение по делу об отрицании российской вооруженной агрессии
Суд вынес решение по делу об отрицании российской вооруженной агрессии
Фото: pixabay.com

Приморский суд Одесской области вынес приговор уроженцу Донецкой области за публичные заявления относительно российской агрессии. Об этом говорится в приговоре суда от 13 февраля.

В приговоре указано, что 11 июля 2022 года в Холодной Балке Одесской области на остановке общественного транспорта сотрудники Службы безопасности Украины подошли к мужчине в ходе контрразведывательных действий. В ходе разговора осужденный активно высказывал антиукраинскую позицию, говорится в документе. Приговор цитирует слова осужденного.

"Украина была уничтожена в 2014 году. У нас было общее государство. Выход из положения я вижу такой – вернуть обратно эту территорию туда, где она и была. И возвращать обратно в Россию ее территорию. Война? Ну как это Россия напала на Украину? Россия наводит порядок просто. Потому что вы бардак навели и восемь лет уже терроризируете народ", – сказал он.

Суд постановил, что таким образом мужчина осуществил в публичном месте "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, начатой в 2014 году, отрицание временной оккупации части территории Украины" (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Также у него в телефоне были обнаружены доказательства того, что он распространял в соцсетях пророссийские материалы. 

Мужчина был приговорен к пяти годам заключения без конфискации имущества.

Теги: СБУ, Одесская область, приговор, российская агрессия, война России против Украины, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
39-летний американский комик выложил в сеть откровенные снимки с девушкой. СМИ пишут, что это его новая возлюбленная – 31-летняя Ратаковски
39-летний американский комик выложил в сеть откровенные снимки с девушкой. СМИ пишут, что это его новая возлюбленная – 31-летняя Ратаковски
Галина ГРИШИНА
Рианна вместе с мужем и девятимесячным сыном снялась для Vogue. Фото
Рианна вместе с мужем и девятимесячным сыном снялась для Vogue. Фото
Галина ГРИШИНА
"Возможно, она деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская
"Возможно, она – деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская
Галина ГРИШИНА
"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото
"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото
Галина ГРИШИНА
Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом
Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Червона троянда". Видео
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Червона троянда". Видео
Галина ГРИШИНА
  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны
  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны
Галина ГРИШИНА
С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери
С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
Галина ГРИШИНА
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
Галина ГРИШИНА
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Галина ГРИШИНА
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (472245)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (128349)
3
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (62812)
4
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (57554)
5
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (41425)
6
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (33541)
7
Тринчер надела декольте до талии. Видео (33321)
8
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко (28299)
 
 
 
 