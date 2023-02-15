Суд приговорил к пяти годам тюрьмы мужчину, который заявил сотрудникам СБУ, что Одесская область – это Россия

В приговоре указано, что 11 июля 2022 года в Холодной Балке Одесской области на остановке общественного транспорта сотрудники Службы безопасности Украины подошли к мужчине в ходе контрразведывательных действий. В ходе разговора осужденный активно высказывал антиукраинскую позицию, говорится в документе. Приговор цитирует слова осужденного.

"Украина была уничтожена в 2014 году. У нас было общее государство. Выход из положения я вижу такой – вернуть обратно эту территорию туда, где она и была. И возвращать обратно в Россию ее территорию. Война? Ну как это Россия напала на Украину? Россия наводит порядок просто. Потому что вы бардак навели и восемь лет уже терроризируете народ", – сказал он.

Суд постановил, что таким образом мужчина осуществил в публичном месте "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, начатой в 2014 году, отрицание временной оккупации части территории Украины" (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Также у него в телефоне были обнаружены доказательства того, что он распространял в соцсетях пророссийские материалы.

Мужчина был приговорен к пяти годам заключения без конфискации имущества.