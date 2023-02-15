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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала жителя Николаевской области, который "сливал" оккупантам информацию об обороне областного центра

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Правоохранители задержали подозреваемого при попытке передачи закрытых сведений в РФ
Правоохранители задержали подозреваемого при попытке передачи закрытых сведений в РФ
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины 15 февраля сообщила в Telegram о разоблачении агента ФСБ РФ в ходе контрдиверсионных мер на юге Украины.

"Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области. Российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через запрещенную соцсеть "ВКонтакте". По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны на территории региона. В первую очередь врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации СБУ, фигурант передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии. Разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Правоохранители задержали подозреваемого при попытке передачи закрытых сведений в РФ. В СБУ установили, что фигурант был завербован ФСБ уже после начала полномасштабного вторжения РФ.

"В поле зрения агрессора попал из-за своей деструктивной активности в российской соцсети, где выступал в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления рашистов. По данным следствия, он находился на постоянной связи с блогером, проживающим в России и работающим на ФСБ. Именно через него он передавал разведданные российским захватчикам. Для этого создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты и отправлял их "связному" через анонимные мессенджеры", – отметили в СБУ.

Во время обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с доказательствами переписки с представителем страны-агрессора.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Николаев, тюрьма, ФСБ, спецслужбы, подозрение, обыски, Служба безопасности Украины
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