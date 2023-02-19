Скипальский: На ключевых должностях в УПЦ МП сидят люди, которые работают на Россию

"Когда идет колонна крестного хода, то это мне напоминает, что во главе идет баран-провокатор, а за ним следует толпа, следующая на мясокомбинат. [...] Безусловно, на ключевых должностях сидят люди, работающие на Россию", – сказал он.

Экс-глава военной разведки Украины подчеркнул, что для него "это не новость".

"Я хорошо знаю исторический опыт использования религии Российской империей, начиная с Петра I. Вы знаете, что там синод вообще назначался и так далее. В дальнейшем [советский диктатор] Иосиф Виссарионович [Сталин] с [наркомом внутренних дел СССР] Лаврентием Павловичем [Берией] создали ту церковь, которая до сегодня еще здесь у нас, в Украине, препятствует нам строить независимое государство", – объяснил Скипальский.

Он считает, что в Украине с церковью "нужно было предметно работать".

"А у нас наоборот. В 1992 году кто [на тот момент митрополита Киевского и всей Украины] Филарета скомпрометировал? Совместная операция украинской СБУ и российской ФСК (федеральная служба контрразведки. – "ГОРДОН"). Кто не позволил, значит, передать лавры в ведение украинской церкви? Кто, в конце концов, был дирижером Харьковского собора [на котором Филарету выразили недоверие]? Что, просто так? Я знаю главу службы, который всячески размывал значение этого: что это неважно, Харьковский собор неважен... Если неважно, то зачем вы его организовывали? Опять-таки, в том взаимодействии с Россией. Вот [...] украинский народ расплачивается своей кровью за столь недальновидную политику", – отметил Скипальский.

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