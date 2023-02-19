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Скипальский: На ключевых должностях в УПЦ МП сидят люди, которые работают на Россию

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Скипальский: Я хорошо знаю исторический опыт использования религии Российской империей
Скипальский: Я хорошо знаю исторический опыт использования религии Российской империей
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Люди, которые работают на Россию, занимают ключевые должности в Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил экс-глава военной разведки Украины, бывший заместитель главы СБУ Александр Скипальский.

"Когда идет колонна крестного хода, то это мне напоминает, что во главе идет баран-провокатор, а за ним следует толпа, следующая на мясокомбинат. [...] Безусловно, на ключевых должностях сидят люди, работающие на Россию", – сказал он.

Экс-глава военной разведки Украины подчеркнул, что для него "это не новость".

"Я хорошо знаю исторический опыт использования религии Российской империей, начиная с Петра I. Вы знаете, что там синод вообще назначался и так далее. В дальнейшем [советский диктатор] Иосиф Виссарионович [Сталин] с [наркомом внутренних дел СССР] Лаврентием Павловичем [Берией] создали ту церковь, которая до сегодня еще здесь у нас, в Украине, препятствует нам строить независимое государство", – объяснил Скипальский.

Он считает, что в Украине с церковью "нужно было предметно работать".

"А у нас наоборот. В 1992 году кто [на тот момент митрополита Киевского и всей Украины] Филарета скомпрометировал? Совместная операция украинской СБУ и российской ФСК (федеральная служба контрразведки. – "ГОРДОН"). Кто не позволил, значит, передать лавры в ведение украинской церкви? Кто, в конце концов, был дирижером Харьковского собора [на котором Филарету выразили недоверие]? Что, просто так? Я знаю главу службы, который всячески размывал значение этого: что это неважно, Харьковский собор неважен... Если неважно, то зачем вы его организовывали? Опять-таки, в том взаимодействии с Россией. Вот [...] украинский народ расплачивается своей кровью за столь недальновидную политику", – отметил Скипальский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата" (РПЦ).

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество". 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не борется с УПЦ МП, но этой церкви "нужно определиться". "Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним нет. Другое дело – что огромное количество людей, которые надевают эту одежду, имеют отношение непосредственно к Московии", – сказал он. 

19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. 

Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить. 24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля за деятельностью УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, СБУ, религия, УПЦ МП, Александр Скипальский, церковь
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