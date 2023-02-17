За сотню украинских бойцов России отдали коллаборанта из УПЦ МП – украинская военная разведка

Речь идет об обмене, который произошел 16 февраля.

"Вчера, чтобы вернуть наших ребят, на запрос той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, который способствовал оккупантам, сливал разнообразную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы. РФ запросила, Украина не стала возражать", – сообщил Юсов.

По данным источника "Украинской правды, в РФ отправился настоятель Свято-Казанского прихода Горловской епархии УП МПЦ Николай Зирка, который служил в поселке Яровая Лиманской общины Донецкой области. За действия в пользу оккупантов он был приговорен к семи годам лишения свободы, пишет издание.