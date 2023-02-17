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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сотню украинских бойцов России отдали коллаборанта из УПЦ МП – украинская военная разведка

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16 февраля Украине удалось освободить 101 защитника
16 февраля Украине удалось освободить 101 защитника
Фото: Державна прикрдонна служба України / Facebook

Для возвращения из российского плена сотни своих защитников Украина отдала оккупантам священника Украинской православной церкви Московского патриархата, который был приговорен за помощь РФ. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил 17 февраля в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

Речь идет об обмене, который произошел 16 февраля.

"Вчера, чтобы вернуть наших ребят, на запрос той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, который способствовал оккупантам, сливал разнообразную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы. РФ запросила, Украина не стала возражать", – сообщил Юсов.

По данным источника "Украинской правды, в РФ отправился настоятель Свято-Казанского прихода Горловской епархии УП МПЦ Николай Зирка, который служил в поселке Яровая Лиманской общины Донецкой области. За действия в пользу оккупантов он был приговорен к семи годам лишения свободы, пишет издание.

Контекст:

О проведении очередного обмена 16 февраля сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его данным,  Украине удалось освободить 101 своего гражданина – 100 военнослужащих и одного гражданского. 

Всего за время полномасштабной войны, начатой РФ 24 февраля 2022 года, Украина вернула из российского плена более 1,7 тыс. человек.

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных. Последний обмен состоялся 4 февраля (домой вернулись 116 украинцев). 

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Донецкая область, УПЦ МП, Андрей Юсов, обмен пленными, священник, ГУР Минобороны Украины, коллаборационизм
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