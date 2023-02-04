С начала полномасштабной войны Украина вернула из российского плена 1762 человека – Зеленский

Сегодня состоялся очередной обмен, в рамках которого в Украину вернулись 116 военнослужащих. Зеленский подчеркнул, что работа по освобождению пленных ведется постоянно.
"И я счастлив каждый раз, когда это удается", – отметил он. Президент поблагодарил команду, которая работает над освобождением украинцев. По словам Зеленского, этот обмен готовили при участии погибшего в авиакатастрофе министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.
"Всего с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинца и украинок из российского плена. И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения. Всем, кто лечит, восстанавливает документы, помогает решить проблемные вопросы для освобожденных из плена. Это отражает главный смысл того, что мы делаем. Восстанавливаем и защищаем нормальность жизни для наших людей и в свободной стране", – добавил он.
Согласно данным координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских), состоялось 35 обменов.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.
Президент Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".