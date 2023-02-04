С начала полномасштабной войны Украина вернула из российского плена 1762 человека – Зеленский

Зеленский: И я счастлив каждый раз, когда это удается Фото: president.gov.ua

Сегодня состоялся очередной обмен, в рамках которого в Украину вернулись 116 военнослужащих. Зеленский подчеркнул, что работа по освобождению пленных ведется постоянно.

"И я счастлив каждый раз, когда это удается", – отметил он. Президент поблагодарил команду, которая работает над освобождением украинцев. По словам Зеленского, этот обмен готовили при участии погибшего в авиакатастрофе министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

"Всего с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинца и украинок из российского плена. И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения. Всем, кто лечит, восстанавливает документы, помогает решить проблемные вопросы для освобожденных из плена. Это отражает главный смысл того, что мы делаем. Восстанавливаем и защищаем нормальность жизни для наших людей и в свободной стране", – добавил он.