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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабной войны Украина вернула из российского плена 1762 человека – Зеленский

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Зеленский: И я счастлив каждый раз, когда это удается
Зеленский: И я счастлив каждый раз, когда это удается
Фото: president.gov.ua

За время полномасштабной войны, которую Россия начала 24 февраля 2022 года, из плена российских оккупантов украинские власти смогли освободить 1762 человека. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении, опубликованном 4 января.

Сегодня состоялся очередной обмен, в рамках которого в Украину вернулись 116 военнослужащих. Зеленский подчеркнул, что работа по освобождению пленных ведется постоянно.

"И я счастлив каждый раз, когда это удается", – отметил он. Президент поблагодарил команду, которая работает над освобождением украинцев. По словам Зеленского, этот обмен готовили при участии погибшего в авиакатастрофе министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

"Всего с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинца и украинок из российского плена. И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения. Всем, кто лечит, восстанавливает документы, помогает решить проблемные вопросы для освобожденных из плена. Это отражает главный смысл того, что мы делаем. Восстанавливаем и защищаем нормальность жизни для наших людей и в свободной стране", – добавил он.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1207578329896174/

Контекст:

Согласно данным координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских), состоялось 35 обменов.

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.

Президент Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пленные, Владимир Зеленский, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными, Денис Монастырский
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