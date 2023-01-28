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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия считает комбатантами бывших украинских военных и гражданских медиков в гражданских больницах – Лубинец

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Лубинец: Врачи выполняли свою работу, они не могли не оказывать медицинской помощи. Наверное, в России об этом не слышали
Лубинец: Врачи выполняли свою работу, они не могли не оказывать медицинской помощи. Наверное, в России об этом не слышали
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

В ходе переговоров по обмену пленными возникает множество проблемных вопросов, которые затягивают процесс и не позволяют провести большой обмен. Об этом рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Суспільному", опубликованном 26 января.

В частности, отметил он, Россия максимально затягивает возвращение защитников Мариуполя и острова Змеиный, есть и другие сложные кейсы. 

"Множество проблемных вопросов, когда, например, бывших военнослужащих украинской армии или бывших правоохранителей Россия трактует как комбатантов. Хотя это алогично, потому что человек был уже в гражданском состоянии. Россиян это не останавливает", – сказал Лубинец.

Также, по его словам, возникают проблемы с гражданскими медиками, работавшими в гражданских больницах.

"Российская сторона трактует их как комбатантов. На вопрос почему, иногда я слышу ответ: "Они оказывали помощь военным, поэтому мы определяем их как военных медиков". Но они выполняли свою работу, они не могли не оказывать медицинской помощи. Наверное, в России об этом не слышали", – подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что, несмотря на эти сложности, удалось "выйти на системную работу" и возвращать людей.

Контекст:

Согласно данным координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских). Для этого понадобилось провести 35 обменов. 

Самый крупный на данный момент обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.

Президент Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: военные, Мариуполь, пленные, омбудсмен, война России против Украины, обмен пленными, Дмитрий Лубинец, остров Змеиный
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