Россия считает комбатантами бывших украинских военных и гражданских медиков в гражданских больницах – Лубинец

Лубинец: Врачи выполняли свою работу, они не могли не оказывать медицинской помощи. Наверное, в России об этом не слышали Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

В частности, отметил он, Россия максимально затягивает возвращение защитников Мариуполя и острова Змеиный, есть и другие сложные кейсы.

"Множество проблемных вопросов, когда, например, бывших военнослужащих украинской армии или бывших правоохранителей Россия трактует как комбатантов. Хотя это алогично, потому что человек был уже в гражданском состоянии. Россиян это не останавливает", – сказал Лубинец.

Также, по его словам, возникают проблемы с гражданскими медиками, работавшими в гражданских больницах.

"Российская сторона трактует их как комбатантов. На вопрос почему, иногда я слышу ответ: "Они оказывали помощь военным, поэтому мы определяем их как военных медиков". Но они выполняли свою работу, они не могли не оказывать медицинской помощи. Наверное, в России об этом не слышали", – подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что, несмотря на эти сложности, удалось "выйти на системную работу" и возвращать людей.