Россия считает комбатантами бывших украинских военных и гражданских медиков в гражданских больницах – Лубинец

В частности, отметил он, Россия максимально затягивает возвращение защитников Мариуполя и острова Змеиный, есть и другие сложные кейсы.
"Множество проблемных вопросов, когда, например, бывших военнослужащих украинской армии или бывших правоохранителей Россия трактует как комбатантов. Хотя это алогично, потому что человек был уже в гражданском состоянии. Россиян это не останавливает", – сказал Лубинец.
Также, по его словам, возникают проблемы с гражданскими медиками, работавшими в гражданских больницах.
"Российская сторона трактует их как комбатантов. На вопрос почему, иногда я слышу ответ: "Они оказывали помощь военным, поэтому мы определяем их как военных медиков". Но они выполняли свою работу, они не могли не оказывать медицинской помощи. Наверное, в России об этом не слышали", – подчеркнул омбудсмен.
Он отметил, что, несмотря на эти сложности, удалось "выйти на системную работу" и возвращать людей.
Согласно данным координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских). Для этого понадобилось провести 35 обменов.
Самый крупный на данный момент обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.
Президент Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".