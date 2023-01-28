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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия удерживает в плену около 800 тяжелораненых украинских военных – Лубинец

По данным Лубинца, у РФ в плену 800 тяжелораненых украинских военных, в Украине 200 тяжелораненых военнопленных россиян
По данным Лубинца, у РФ в плену 800 тяжелораненых украинских военных, в Украине – 200 тяжелораненых военнопленных россиян
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Украина добивается проведения процедуры репатриации тяжелораненых военнопленных. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Суспільному", опубликованном 26 января

Он отметил, что во время переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции обсуждалась возможность проведения процедуры репатриации тяжелораненых военнопленных.

"Это не обмен. Репатриация означает, что каждая из сторон международного военного конфликта, как это определяет международное гуманитарное право, возвращает тяжелораненых без условий и обязательств", – пояснил Лубинец.

Он отметил, что, согласно с Женевскими конвенциями, есть определенный приоритет в обмене и возвращении пленных – сначала возвращаются военнопленные женщины, потом раненые. Украина призывает провести обмен всех на всех, например, раненых. Но российская сторона не соглашается. 

"У меня по спискам примерно 800 раненых [украинских] военнопленных. Часть людей по спискам подтверждена Международным комитетом Красного Креста. Следовательно, если они погибнут, это станет дополнительным свидетельством нарушения Россией Женевских конвенций. Не легче ли отдать этих людей, чтобы мы их лечили?" – сказал Лубинец. 

Однако, пояснил он, украинских военнопленных на территории России больше, чем тяжелораненых военнопленных россиян на территории Украины. Поэтому Украина предлагает провести не обмен, а репатриацию, без привязки к количеству.

По данным РФ, на территории Украины находится 200 тяжелораненых военнопленных российской армии, уточнил Лубинец в интервью "Радіо Свобода" 27 января. 

Контекст:

Согласно данным Координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских). Для этого понадобилось провести 35 обменов. 

Самый крупный на данный момент обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.

Президент Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: раненые, пленные, украинский военный, омбудсмен, война России против Украины, обмен пленными, Дмитрий Лубинец, российские военные
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