Омбудсмены Украины, РФ и Турции провели онлайн-переговоры, среди тем – обмен ранеными

После встреч в Турции омбудсмены перешли к онлайн-переговорам Фото: Омбудсмен Москалькова Татьяна / Telegram

"Провели трехстороннюю онлайн-встречу между омбудсменами трех стран – Украины, Турции и РФ. С [омбудсменом Турции] Шефером Малкочем и Татьяной Москальковой обсудили актуальные вопросы наших предварительных договоренностей", – написал Лубинец.

По его словам, этот разговор – продолжение переговоров между омбудсменами во время их недавнего визита в Анкару. Подробностей встречи он не привел.

Москалькова заявила, что стороны обсудили вопросы обмена ранеными.

По ее словам, взаимодействие омбудсменов "уже позволило решить ряд вопросов", связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и возвращению домой удерживаемых гражданских лиц.

"Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии обмену списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, предоставлении помощи компетентным органам в возвращении граждан, подлежащих депортации", – написала Москалькова.