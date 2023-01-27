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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Омбудсмены Украины, РФ и Турции провели онлайн-переговоры, среди тем – обмен ранеными

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После встреч в Турции омбудсмены перешли к онлайн-переговорам
После встреч в Турции омбудсмены перешли к онлайн-переговорам
Фото: Омбудсмен Москалькова Татьяна / Telegram

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провели новые переговоры при посредничестве Турции. Об этом Лубинец сообщил в Telegram.

"Провели трехстороннюю онлайн-встречу между омбудсменами трех стран – Украины, Турции и РФ. С [омбудсменом Турции] Шефером Малкочем и Татьяной Москальковой обсудили актуальные вопросы наших предварительных договоренностей", – написал Лубинец.

По его словам, этот разговор – продолжение переговоров между омбудсменами во время их недавнего визита в Анкару. Подробностей встречи он не привел.  

Москалькова заявила, что стороны обсудили вопросы обмена ранеными.

По ее словам, взаимодействие омбудсменов "уже позволило решить ряд вопросов", связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и возвращению домой удерживаемых гражданских лиц.

"Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии обмену списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, предоставлении помощи компетентным органам в возвращении граждан, подлежащих депортации", – написала Москалькова.

Контекст:

В январе Лубинец и Москалькова провели три раунда переговоров в Турции – как двусторонних, так и с участием турецкой стороны. 

По словам Лубинца, на эти переговоры российская сторона "впервые приехала с предложениями, с каким-то позитивным фидбеком". "Какого-то прорыва – его нет. Но по крайней мере пошла техническая работа: обмениваются списки, предоставляется информация", – отметил он.

Теги: Турция, раненые, пленные, омбудсмен, война России против Украины, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец
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