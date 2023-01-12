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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Прорыва нет, но пошла техническая работа". Украинский омбудсмен рассказал о встречах с Москальковой

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Лубинец:
Лубинец: 
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "1+1" 12 января, рассказал о встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая прошла в Турции.

По итогам двух раундов переговоров Лубинец сообщил, что российская сторона "впервые приехала с предложениями, с каким-то позитивным фидбеком".

"Он небольшой. Сразу хочу сказать, чтобы не было слишком больших ожиданий, что какого-то прорыва – его нет. Но, по крайней мере, пошла техническая работа: обмениваются списки, предоставляется информация. Что касается пропавших без вести - мы прорабатываем отдельно и у нас уже есть позитивеые вещи, как, например, люди, наши граждане, герои, которые считались "двухсотыми", российская сторона подтвердила 23 наших парня живыми", – сказал он.

Лубинец отметил, что вопросы разбили на блоки. Обсуждались, в частности, вопросы военнопленных, раненых, женщин. Отдельно обсуждался вопрос удерживаемых РФ гражданских лиц, "которые с 2014 года находятся фактически в таком же плену у РФ". Он сообщил, что есть отдельные списки таких украинцев.

В частности, узниками Кремля являются 158 украинцев, большинство из которых – крымские татары.

"И отдельно огромное количество граждан Украины, оно, по разным данным, уже приближается к 20 тысячам – это гражданские лица, которых РФ задержала на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Это граждане Украины, которых РФ считает комбатантами. Например, это бывшие военнослужащие, бывшие правоохранители, волонтеры, проукраински настроенные активисты – их массово РФ задерживала на территории Киевской области, Сумской, Харьковской и продолжает задерживать на временно оккупированных территориях", – заявил он.

По словам Лубинца, российская сторона впервые согласилась принять их списки и предоставить информацию, где эти люди находятся, в каком они состоянии.

"И разные варианты их возвращения мы обсуждали", – сказал омбудсмен.

Он отметил, что на их встрече с Москальковой присутствовал турецкий омбудсмен.

12 января в Telegram Лубинец сообщил, что состоялся третий раунд переговоров.

"Третий раунд переговоров с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой – состоялся! Обсудили широкий круг вопросов, связанных в первую очередь с защитой гражданских лиц. Следите за подробностями, которые будут позже!" – написал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец
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