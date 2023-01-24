Украина передала в РФ для верификации список тяжелобольных и раненых пленных защитников – омбудсмен

B 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

По его словам, результаты проверки этого списка (как и встречного списка раненых российских военнопленных, предоставленного украинской стороне) будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.

"С целью предотвращения возможных манипуляций и распространения недостоверной информации сообщаем, что указанный список сформирован на основании данных, учтенных в соответствующих реестрах Национального информационного бюро и Координационного штаба по обращению с военнопленными", – написал омбудсмен.

22 января в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории РФ или на временно оккупированных украинских территориях крайне сложно.