Украина передала в РФ для верификации список тяжелобольных и раненых пленных защитников – омбудсмен

По его словам, результаты проверки этого списка (как и встречного списка раненых российских военнопленных, предоставленного украинской стороне) будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.
"С целью предотвращения возможных манипуляций и распространения недостоверной информации сообщаем, что указанный список сформирован на основании данных, учтенных в соответствующих реестрах Национального информационного бюро и Координационного штаба по обращению с военнопленными", – написал омбудсмен.
22 января в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории РФ или на временно оккупированных украинских территориях крайне сложно.
Согласно данным Координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских). Для этого понадобилось провести 35 обменов.
Самый крупный на данный момент обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.
Президент Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".