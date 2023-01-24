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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина передала в РФ для верификации список тяжелобольных и раненых пленных защитников – омбудсмен

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B 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек
B 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Украина передала России список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых военнопленных с целью установления их места пребывания и состояния здоровья. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 24 января сообщил в Telegram.

По его словам, результаты проверки этого списка (как и встречного списка раненых российских военнопленных, предоставленного украинской стороне) будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.

"С целью предотвращения возможных манипуляций и распространения недостоверной информации сообщаем, что указанный список сформирован на основании данных, учтенных в соответствующих реестрах Национального информационного бюро и Координационного штаба по обращению с военнопленными", – написал омбудсмен.

22 января в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории РФ или на временно оккупированных украинских территориях крайне сложно.

Контекст:

Согласно данным Координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских). Для этого понадобилось провести 35 обменов. 

Самый крупный на данный момент обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.

Президент Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Россия, права человека, переговоры, раненые, пленные, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец, обмен удерживаемыми лицами
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