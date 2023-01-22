Отследить перемещение украинских пленных в РФ очень тяжело, информацию получают от вернувшихся из плена – координационный штаб

В 2022 году прошло 35 обменов пленными между Украиной и РФ Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Представитель координационного штаба подчеркнул, что отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории РФ или на временно оккупированных украинских территориях крайне сложно.

"Информацию о вероятном месте содержания пленника можно узнать от военнослужащих, которые вернулись из плена", – рассказали в штабе.

В сообщении отметили, что то же касается и здоровья пленных: РФ об этом официально ничего не сообщает. Получить такую информацию можно от возвращенных из плена военных либо от Международного комитета Красного Креста (МККК), если его представители посетили место содержания и анкетировали пленных. С согласия пленного МККК может проинформировать родственников или государственные органы.

"Если у семьи пленного или пропавшего без вести военнослужащего появляется новая информация о состоянии его здоровья или ранении, следует передать ее в координационный штаб и Национальное информационное бюро", – добавили в сообщении.

Отдельно поднималась тема репатриации тел погибших защитников. Представитель штаба отметил, что по возвращении тела проводится ДНК-экспертиза, образец ДНК вносится в базу Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Но сроки выполнения этих операций могут отличаться в зависимости от нагрузки на лаборатории.

"Представитель штаба акцентировал внимание на том, что в случае, когда нет тела, совпадения ДНК, решения суда или свидетельства о смерти военнослужащего, этот человек подается на обмен", – добавили в штабе.