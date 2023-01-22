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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отследить перемещение украинских пленных в РФ очень тяжело, информацию получают от вернувшихся из плена – координационный штаб

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В 2022 году прошло 35 обменов пленными между Украиной и РФ
В 2022 году прошло 35 обменов пленными между Украиной и РФ
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали о процедурах возвращения украинских военных из плена и репатриации тел погибших защитников. Сообщение опубликовано в Telegram штаба по итогам встречи с семьями военных.

Представитель координационного штаба подчеркнул, что отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории РФ или на временно оккупированных украинских территориях крайне сложно.

"Информацию о вероятном месте содержания пленника можно узнать от военнослужащих, которые вернулись из плена", – рассказали в штабе.

В сообщении отметили, что то же касается и здоровья пленных: РФ об этом официально ничего не сообщает. Получить такую информацию можно от возвращенных из плена военных либо от Международного комитета Красного Креста (МККК), если его представители посетили место содержания и анкетировали пленных. С согласия пленного МККК может проинформировать родственников или государственные органы.

"Если у семьи пленного или пропавшего без вести военнослужащего появляется новая информация о состоянии его здоровья или ранении, следует передать ее в координационный штаб и Национальное информационное бюро", – добавили в сообщении.

Отдельно поднималась тема репатриации тел погибших защитников. Представитель штаба отметил, что по возвращении тела проводится ДНК-экспертиза, образец ДНК вносится в базу Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Но сроки выполнения этих операций могут отличаться в зависимости от нагрузки на лаборатории.

"Представитель штаба акцентировал внимание на том, что в случае, когда нет тела, совпадения ДНК, решения суда или свидетельства о смерти военнослужащего, этот человек подается на обмен",  добавили в штабе.

Контекст:

Согласно данным Координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских). Для этого понадобилось провести 35 обменов. 

Самый крупный на данный момент обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.

Президент Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: ДНК, военные, пленные, украинский военный, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными, погибшие, пропавшие без вести, Международный комитет Красного Креста
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