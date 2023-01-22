Отследить перемещение украинских пленных в РФ очень тяжело, информацию получают от вернувшихся из плена – координационный штаб

Представитель координационного штаба подчеркнул, что отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории РФ или на временно оккупированных украинских территориях крайне сложно.
"Информацию о вероятном месте содержания пленника можно узнать от военнослужащих, которые вернулись из плена", – рассказали в штабе.
В сообщении отметили, что то же касается и здоровья пленных: РФ об этом официально ничего не сообщает. Получить такую информацию можно от возвращенных из плена военных либо от Международного комитета Красного Креста (МККК), если его представители посетили место содержания и анкетировали пленных. С согласия пленного МККК может проинформировать родственников или государственные органы.
"Если у семьи пленного или пропавшего без вести военнослужащего появляется новая информация о состоянии его здоровья или ранении, следует передать ее в координационный штаб и Национальное информационное бюро", – добавили в сообщении.
Отдельно поднималась тема репатриации тел погибших защитников. Представитель штаба отметил, что по возвращении тела проводится ДНК-экспертиза, образец ДНК вносится в базу Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Но сроки выполнения этих операций могут отличаться в зависимости от нагрузки на лаборатории.
"Представитель штаба акцентировал внимание на том, что в случае, когда нет тела, совпадения ДНК, решения суда или свидетельства о смерти военнослужащего, этот человек подается на обмен", – добавили в штабе.
Согласно данным Координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских). Для этого понадобилось провести 35 обменов.
Самый крупный на данный момент обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.
Президент Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".