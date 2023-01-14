Россия отменила обмен пленными, который планировался на 14 января – штаб

"Сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", – говорится в сообщении.
В штабе отметили, что Россия продолжает "прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри".
"Идет жестокая и кровавая война, начатая путинской Россией. Как бы враг не показывал, что ему не вредят потери, они для него чрезвычайно болезненны. Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных", – заявила пресс-служба.
Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.
Согласно данным координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских).