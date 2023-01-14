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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия отменила обмен пленными, который планировался на 14 января – штаб

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В 2022 году Украина вернула 1596 пленных. В 2023 году состоялся один обмен, вернулись 50 человек
В 2022 году Украина вернула 1596 пленных. В 2023 году состоялся один обмен, вернулись 50 человек
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Россия отменила запланированный на 14 января очередной обмен пленными. Об этом сообщили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

егодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что Россия продолжает "прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри".

"Идет жестокая и кровавая война, начатая путинской Россией. Как бы враг не показывал, что ему не вредят потери, они для него чрезвычайно болезненны. Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных", – заявила пресс-служба.

Контекст:

Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.

Согласно данным координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских).

Теги: Россия, Украина, военные, плен, пленные, российская агрессия, война России против Украины, обмен пленными
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