Россия отменила обмен пленными, который планировался на 14 января – штаб

В 2022 году Украина вернула 1596 пленных. В 2023 году состоялся один обмен, вернулись 50 человек Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

"Сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что Россия продолжает "прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри".

"Идет жестокая и кровавая война, начатая путинской Россией. Как бы враг не показывал, что ему не вредят потери, они для него чрезвычайно болезненны. Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных", – заявила пресс-служба.