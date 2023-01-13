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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне собирают персональные данные военнопленных и родных под видом "помощи" – Минобороны

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Родственников военных просят не сообщать свои данные подозрительным лицам
Родственников военных просят не сообщать свои данные подозрительным лицам
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Российские веб-ресурсы массово рассылают смс-сообщения семьям украинских защитников с предложением заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленника на территории России или оккупированных территориях. Об этом сообщает координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными в Telegram 13 января.

Под видом "помощи" семьям, разыскивающим пропавших без вести, спецслужбы России проводят сбор персональных данных, что в итоге может помешать положению украинских военных в плену и помешает их освобождению, говорится в сообщении.

Штаб настоятельно рекомендует родным и близким военных игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения, не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам, сайтам или Telegram-каналам. 

О случаях незаконного сбора персональных данных рекомендуется сообщать в правоохранительные органы Украины.

"Ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными – единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена", – сказано в сообщении.

Контекст:

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с 24 февраля удалось освободить из российского плена 1456 человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Последний обмен пленными состоялся 8 января, Украина вернула из плена РФ 50 своих защитников.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Россия, плен, пленные, война России против Украины, российские оккупанты
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