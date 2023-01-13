Россияне собирают персональные данные военнопленных и родных под видом "помощи" – Минобороны

Под видом "помощи" семьям, разыскивающим пропавших без вести, спецслужбы России проводят сбор персональных данных, что в итоге может помешать положению украинских военных в плену и помешает их освобождению, говорится в сообщении.

Штаб настоятельно рекомендует родным и близким военных игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения, не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам, сайтам или Telegram-каналам.

О случаях незаконного сбора персональных данных рекомендуется сообщать в правоохранительные органы Украины.

"Ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными – единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена", – сказано в сообщении.