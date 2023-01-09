Сайт проекта "Хочу жить" в декабре посетило более 2 млн человек

Россияне все больше интересуются возможностью сдаться в плен в Украине Фото: gur.gov.ua

За прошлый месяц на сайт зашло 2,05 млн человек, при этом почти 1,7 млн посещений зафиксировано с территории Российской Федерации.



Чаще всего тематикой проекта интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей.

Также среди посетителей сайта большое количество людей, проживающих на территории не подконтрольных Украине областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Крыма, в том числе города Севастополь.

"Позитивная динамика посещений сайта все больше подтверждает, что люди не хотят идти на верную смерть и детально изучают информацию на ресурсах проекта "Хочу жить", – говорится в сообщении.