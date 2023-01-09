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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сайт проекта "Хочу жить" в декабре посетило более 2 млн человек

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Россияне все больше интересуются возможностью сдаться в плен в Украине
Россияне все больше интересуются возможностью сдаться в плен в Украине
Фото: gur.gov.ua

В декабре сайт проекта "Хочу жить", который помогает российским оккупантам сдаться в плен Украине, чтобы не погибнуть на войне, посетило на 60% больше человек, чем в ноябре. Об этом сообщается 9 января в Telegram проекта.

За прошлый месяц на сайт зашло 2,05 млн человек, при этом почти 1,7 млн посещений зафиксировано с территории Российской Федерации.
 
Чаще всего тематикой проекта интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей.

Также среди посетителей сайта большое количество людей, проживающих на территории не подконтрольных Украине областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Крыма, в том числе города Севастополь.

"Позитивная динамика посещений сайта все больше подтверждает, что люди не хотят идти на верную смерть и детально изучают информацию на ресурсах проекта "Хочу жить", – говорится в сообщении.

Контекст:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 сентября информировал о запуске проекта "Хочу жить". Горячая линия проекта работает круглосуточно. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных людей. Ранее было известно о двух номерах для звонков с заявлениями о желании сдаться. Согласно сообщению "Хочу жить", у проекта появились дополнительные номера телефонов. 

Алгоритм сдачи в плен состоит из нескольких этапов. Россияне делают предварительный звонок по телефону горячей линии "Хочу жить", заявляя, что не хотят воевать, или оставляют обращение и свои данные в чат-боте проекта в Telegram. Потом сотрудники проекта передают эту информацию украинским спецслужбам и те обеспечивают вывод сдавшихся в плен на безопасную территорию.

23 декабря сообщалось, что на горячую линию проекта "Хочу жить" поступило 4,6 тыс. обращений.


Теги: Россия, плен, пленные, война России против Украины, российские военные, россияне
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