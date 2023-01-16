Эрдоган поговорил с Путиным, обсуждали в том числе войну в Украине и обмен пленными

В Кремле отметили, что у Эрдогана (на фото слева) и Путина был "обмен мнениями" Фото: ЕРА

По данным турецкой стороны, обсуждались события в войне между Россией и Украиной, в частности "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна из морских портов Украины.

Также Эрдоган заявил Путину, что Турция готова "взять на себя задачу содействия и посредничества в установлении прочного мира" между Россией и Украиной.

По версии пресс-службы Кремля, Эрдоганом и Путиным "продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины".

"В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными", – сказано в отчете пресс-службы Путина.

В Кремле жалуются на "наращивание объемов передаваемых вооружений и военной техники" для Украины и выразили недовольство отказом Украины от "предложения прекратить огонь на период православного Рождества".

В Москве подтвердили, что обсуждалась и "зерновая сделка".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Эрдоган периодически общается с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагая им свое посредничество для переговоров о прекращении полномасштабной войны, которая началась 24 февраля 2022 года после объявленного Путиным вторжения российских войск в Украину.

Последний раз Эрдоган говорил с Путиным 5 января.