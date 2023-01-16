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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган поговорил с Путиным, обсуждали в том числе войну в Украине и обмен пленными

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В Кремле отметили, что у Эрдогана (на фото слева) и Путина был "обмен мнениями"
В Кремле отметили, что у Эрдогана (на фото слева) и Путина был "обмен мнениями"
Фото: ЕРА

16 января президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом проинформировало государственное турецкое агенство Anadolu со ссылкой на управление связи президента Турции.

По данным турецкой стороны, обсуждались события в войне между Россией и Украиной, в частности "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна из морских портов Украины.

Также Эрдоган заявил Путину, что Турция готова "взять на себя задачу содействия и посредничества в установлении прочного мира" между Россией и Украиной.

По версии пресс-службы Кремля, Эрдоганом и Путиным "продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины".

"В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными", – сказано в отчете пресс-службы Путина.

В Кремле жалуются на "наращивание объемов передаваемых вооружений и военной техники" для Украины и выразили недовольство отказом Украины от "предложения прекратить огонь на период православного Рождества".

В Москве подтвердили, что обсуждалась и "зерновая сделка".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Эрдоган периодически общается с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагая им свое посредничество для переговоров о прекращении полномасштабной войны, которая началась 24 февраля 2022 года после объявленного Путиным вторжения российских войск в Украину.

Последний раз Эрдоган говорил с Путиным 5 января.

Контекст:

25 декабря 2022 года Путин в очередной раз заявлял, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, война, переговоры, пленные, вторжение, война России против Украины, зерно
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