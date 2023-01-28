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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бьют, используют электрический ток". Пытки украинцев в плену у России продолжаются, заявил омбудсмен

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Россия максимально затягивает процесс обмена пленными, особенно когда речь идет о резонансных случаях, отметил омбудсмен
Россия максимально затягивает процесс обмена пленными, особенно когда речь идет о резонансных случаях, отметил омбудсмен
Фото: depositphotos.com

Условия содержания украинских пленных россиянами до сих пор не соответствуют нормам Женевских конвенций, есть сообщения о пытках. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Суспільному", опубликованном 26 января.

Журналисты отметили, что раньше были сообщения о множестве случаев пыток в плену у россиян, и спросили, изменилось ли это.

"Сейчас также сообщают о пытках. Бьют, используют электрический ток. Кто-то возвращается и рассказывает, что с какого-то момента бить перестают. Кто-то говорит, что продолжал слышать, как людей пытают. Кто-то говорит, что пытки были в начале, но в последнее время этого не происходило. Но глобально картина не изменилась", – рассказал Лубинец.

По его словам, после того, как он начал коммуникацию с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, у украинской стороны "появился сдержанный оптимизм" по поводу отношения россиян к украинским военнопленным. 

"Где-то улучшаются условия, где-то начали выдавать средства гигиены, чего до сих пор не было, где-то – выдавать теплые вещи, увеличили количество пищи. Но вообще картина не изменилась... Условия содержания до сих пор не соответствуют прописанным нормам [Женевских конвенций]. К примеру, очень холодно, большое количество наших военнопленных содержится в маленьких помещениях. Часто не дают одеяла, не снабжают средствами гигиены... Какое-то точечное улучшение есть, но не системное", – сказал омбудсмен.

Он добавил, что украинские военнопленные находятся и на территории РФ, и на временно оккупированных территориях, включая Крым. Договориться об их возвращении сложно: Россия максимально затягивает процесс, особенно когда речь идет об отдельных "сложных кейсах" – в частности, защитниках Мариуполя и острова Змеиный.

Контекст:

Согласно данным Координационного штаба, в 2022 году из российского плена удалось освободить 1596 человек (и военных, и гражданских). Для этого понадобилось провести 35 обменов. 

Самый крупный на данный момент обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Первый в 2023 году обмен пленными состоялся 8 января. Домой вернулись 50 воинов.

Президент Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Мариуполь, пытки, пленные, украинский военный, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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