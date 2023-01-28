"Бьют, используют электрический ток". Пытки украинцев в плену у России продолжаются, заявил омбудсмен

Журналисты отметили, что раньше были сообщения о множестве случаев пыток в плену у россиян, и спросили, изменилось ли это.

"Сейчас также сообщают о пытках. Бьют, используют электрический ток. Кто-то возвращается и рассказывает, что с какого-то момента бить перестают. Кто-то говорит, что продолжал слышать, как людей пытают. Кто-то говорит, что пытки были в начале, но в последнее время этого не происходило. Но глобально картина не изменилась", – рассказал Лубинец.

По его словам, после того, как он начал коммуникацию с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, у украинской стороны "появился сдержанный оптимизм" по поводу отношения россиян к украинским военнопленным.

"Где-то улучшаются условия, где-то начали выдавать средства гигиены, чего до сих пор не было, где-то – выдавать теплые вещи, увеличили количество пищи. Но вообще картина не изменилась... Условия содержания до сих пор не соответствуют прописанным нормам [Женевских конвенций]. К примеру, очень холодно, большое количество наших военнопленных содержится в маленьких помещениях. Часто не дают одеяла, не снабжают средствами гигиены... Какое-то точечное улучшение есть, но не системное", – сказал омбудсмен.

Он добавил, что украинские военнопленные находятся и на территории РФ, и на временно оккупированных территориях, включая Крым. Договориться об их возвращении сложно: Россия максимально затягивает процесс, особенно когда речь идет об отдельных "сложных кейсах" – в частности, защитниках Мариуполя и острова Змеиный.