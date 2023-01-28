Эрдоган своими заявлениями сохраняет переговорную площадку, благодаря которой освобождаются украинские военные – Рустамзаде

Рустамзаде: Благодаря участию Турции были освобождены азовцы. И этот процесс идет. И скоро мы увидим новые результаты Фото: Агил Рустамзаде / Facebook

Об этом азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Журналистка напомнила, что позиция Украины заключается в том, что переговоры с РФ возможны только после вывода войск и спросила о мотивации Эрдогана, когда он заявляет о переговорах.

"Это Турция делает, чтобы сохранить переговорную площадку, благодаря которой освобождаются украинские военные. Его просят – он что-то говорит, заявляет. Благодаря этому сохраняет себя как человек, который может выполнять переговорные функции. Благодаря участию Турции, я хочу напомнить, например, были освобождены азовцы. И этот процесс идет. И скоро мы увидим новые результаты", – ответил собеседник.

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



