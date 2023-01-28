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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Эрдоган своими заявлениями сохраняет переговорную площадку, благодаря которой освобождаются украинские военные – Рустамзаде

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Рустамзаде: Благодаря участию Турции были освобождены азовцы. И этот процесс идет. И скоро мы увидим новые результаты
Рустамзаде: Благодаря участию Турции были освобождены азовцы. И этот процесс идет. И скоро мы увидим новые результаты
Фото: Агил Рустамзаде / Facebook

Президент Турции Реджеп Эрдоган своими заявлениями о необходимости переговоров между Украиной и Россией сохраняет возможность в том числе освобождать украинских военных из российского плена.

Об этом азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. 

Журналистка напомнила, что позиция Украины заключается в том, что переговоры с РФ возможны только после вывода войск и спросила о мотивации Эрдогана, когда он заявляет о переговорах. 

"Это Турция делает, чтобы сохранить переговорную площадку, благодаря которой освобождаются украинские военные. Его просят – он что-то говорит, заявляет. Благодаря этому сохраняет себя как человек, который может выполнять переговорные функции. Благодаря участию Турции, я хочу напомнить, например, были освобождены азовцы. И этот процесс идет. И скоро мы увидим новые результаты", – ответил собеседник. 

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Эрдоган регулярно проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний раз их беседы состоялись в январе. 

Так, 16 января Эрдоган обсуждал с Путиным войну РФ против Украины, работу зернового коридора и обмен пленными, а 20-го с Зеленским говорил о реализации инициативы Grain from Ukraine, возможности расширения "зернового коридора" на другие украинские порты, освобождении украинцев, которых удерживают в РФ, и формуле мира.

9 января Эрдоган заявлял, что Турция ищет пути "примирения" Украины и России, в отличие от "торговцев оружием". 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, пленные, Алеся Бацман, война России против Украины, обмен пленными, Агиль Рустамзаде
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