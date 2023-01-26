Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО – заявление Совета нацбезопасности

В заявлении, сделанном после встречи, было подчеркнуто, что Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО, но при этом государства, желающие вступить в НАТО, должны действовать в соответствии с законом и духом Альянса.

В Турции подчеркнули важность того, чтобы эти государства выполняли свои обязательства, вытекающие из меморандума о взаимопонимании по борьбе с террористическими организациями.

"Решительно осуждаются гнусные нападения, являющиеся проявлением антиисламского расизма и направленные против священных ценностей миллиардов людей", – говорится в заявлении.

23 января Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО из-за акции в Стокгольме, во время которой лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран.