Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО – заявление Совета нацбезопасности

В заявлении, сделанном после встречи, было подчеркнуто, что Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО, но при этом государства, желающие вступить в НАТО, должны действовать в соответствии с законом и духом Альянса.
В Турции подчеркнули важность того, чтобы эти государства выполняли свои обязательства, вытекающие из меморандума о взаимопонимании по борьбе с террористическими организациями.
"Решительно осуждаются гнусные нападения, являющиеся проявлением антиисламского расизма и направленные против священных ценностей миллиардов людей", – говорится в заявлении.
23 января Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО из-за акции в Стокгольме, во время которой лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
После инцидента в Стокгольме Финляндия допустила вступление в НАТО отдельно от Швеции, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, вариант, при котором заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО будут рассмотрены без привязки друг к другу, возможен, если "заявка Швеции будет долго не рассматриваться".