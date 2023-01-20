Зеленский и Эрдоган обсудили усилия, необходимые для реализации формулы мира

Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.
Управление по связям администрации президента Турции сообщало, что два лидера говорили о развитии ситуации на войне РФ против Украины и Эрдоган заявил Зеленскому о готовности взять на себя роль посредника между Украиной и Россией.
В ОП добавили, что президенты "детально обсудили необходимые дипломатические усилия по реализации формулы мира".
"Лидеры отметили необходимость продления экспортного зернового соглашения и отметили возможность его расширения на другие порты Украины. Главы государств также поддержали дальнейшее действие украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine. Владимир Зеленский поблагодарил коллегу за организацию встречи омбудсменов Украины, Турции и России в Анкаре. Глава Украинского государства выразил надежду на содействие Турецкой Республики в возвращении в Украину политических заключенных Кремля, гражданских заложников и военнопленных, а также детей, депортированных с временно оккупированных территорий нашей страны", – сообщили авторы релиза.
Эрдоган также выразил соболезнования по поводу крушения вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибло, в частности высшее руководство Министерства внутренних дел.
"Он отметил помощь украинского МВД во время лесных пожаров в Турции в 2021 году и отметил значительный личный вклад министра Дениса Монастырского в оборону Украины от российской агрессии", – добавили в Офисе президента.
15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля 2023 года.
Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.