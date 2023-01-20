Зеленский и Эрдоган обсудили усилия, необходимые для реализации формулы мира

Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Управление по связям администрации президента Турции сообщало, что два лидера говорили о развитии ситуации на войне РФ против Украины и Эрдоган заявил Зеленскому о готовности взять на себя роль посредника между Украиной и Россией.

В ОП добавили, что президенты "детально обсудили необходимые дипломатические усилия по реализации формулы мира".

"Лидеры отметили необходимость продления экспортного зернового соглашения и отметили возможность его расширения на другие порты Украины. Главы государств также поддержали дальнейшее действие украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine. Владимир Зеленский поблагодарил коллегу за организацию встречи омбудсменов Украины, Турции и России в Анкаре. Глава Украинского государства выразил надежду на содействие Турецкой Республики в возвращении в Украину политических заключенных Кремля, гражданских заложников и военнопленных, а также детей, депортированных с временно оккупированных территорий нашей страны", – сообщили авторы релиза.

Эрдоган также выразил соболезнования по поводу крушения вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибло, в частности высшее руководство Министерства внутренних дел.

"Он отметил помощь украинского МВД во время лесных пожаров в Турции в 2021 году и отметил значительный личный вклад министра Дениса Монастырского в оборону Украины от российской агрессии", – добавили в Офисе президента.