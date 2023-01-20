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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган и Зеленский обсудили войну РФ против Украины

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Эрдоган заявил Зеленскому, что готов взять на себя роль посредника между Украиной и Россией
Эрдоган заявил Зеленскому, что готов взять на себя роль посредника между Украиной и Россией
Фото: president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский 20 января провели телефонный разговор. Об этом сообщило в Twitter управление по связям администрации президента Турции.

Согласно релизу, два лидера обсуждали развитие событий на войне России против Украины.

"Президент Эрдоган подтвердил свою готовность внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя роль координатора и посредника в этом процессе", – отметили авторы сообщения.

Также Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Броварах Киевской области, которое произошло 18 января.

Контекст:

Эрдоган регулярно проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Предыдущий раз это было 11 декабря 2022 года. В ходе разговора с Путиным президент Турции предложил расширить использование "зернового коридора" на другую экспортную продукцию, а во время общении с Зеленским, помимо обсуждения темы вывоза зерна, получил благодарность украинской стороны за приют детей из Украины и "сотни генераторов" для украинских городов.

16 января Эрдоган обсуждал с Путиным войну РФ против Украины, работу зернового коридора и обмен пленными.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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