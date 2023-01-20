Эрдоган и Зеленский обсудили войну РФ против Украины

Согласно релизу, два лидера обсуждали развитие событий на войне России против Украины.
"Президент Эрдоган подтвердил свою готовность внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя роль координатора и посредника в этом процессе", – отметили авторы сообщения.
Также Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Броварах Киевской области, которое произошло 18 января.
Cumhurba * kan * Erdo * an, Rusya ve Ukrayna aras * nda kal * c * bar * n tesisi için güçlü diplomatik katk * vermeye, bu süreçte kolayla * t * r * c * l * k ve arabuluculuk görevini üstlenmeye haz * r olduklar * n * yineledi.— T.C. Cumhurba * kanl * (@tcbestepe) January 20, 2023
Эрдоган регулярно проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Предыдущий раз это было 11 декабря 2022 года. В ходе разговора с Путиным президент Турции предложил расширить использование "зернового коридора" на другую экспортную продукцию, а во время общении с Зеленским, помимо обсуждения темы вывоза зерна, получил благодарность украинской стороны за приют детей из Украины и "сотни генераторов" для украинских городов.
16 января Эрдоган обсуждал с Путиным войну РФ против Украины, работу зернового коридора и обмен пленными.