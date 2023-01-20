Эрдоган и Зеленский обсудили войну РФ против Украины

Эрдоган заявил Зеленскому, что готов взять на себя роль посредника между Украиной и Россией Фото: president.gov.ua

Согласно релизу, два лидера обсуждали развитие событий на войне России против Украины.

"Президент Эрдоган подтвердил свою готовность внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя роль координатора и посредника в этом процессе", – отметили авторы сообщения.

Также Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Броварах Киевской области, которое произошло 18 января.

Cumhurba * kan * Erdo * an, Rusya ve Ukrayna aras * nda kal * c * bar * n tesisi için güçlü diplomatik katk * vermeye, bu süreçte kolayla * t * r * c * l * k ve arabuluculuk görevini üstlenmeye haz * r olduklar * n * yineledi. — T.C. Cumhurba * kanl * (@tcbestepe) January 20, 2023