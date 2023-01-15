Ни одна из политсил Турции не использует в предвыборной борьбе тему Украины – посол

Посол отметил, что предвыборная риторика в Турции больше сконцентрирована на внутренних, чем на внешних вопросах.

"Наша задача – сохранять существующий уровень стратегического партнерства. Не вижу признаков, которые могли бы свидетельствовать об изменении каких-то подходов к развитию сотрудничества с Украиной. К счастью, ни одна из политических сил в политической борьбе не использует тему Украины, чтобы каким-либо образом поставить под вопрос существующий уровень взаимодействия между Украиной и Турцией", – сказал Боднар.

По его мнению, "выборы пройдут, а интересы останутся", так как они взаимны и строятся на практических вещах: наращивании товарооборота, укреплении обороноспособности, увеличении культурного обмена.

Посол также заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган приложил немало усилий, чтобы укрепить стратегическое партнерство с Украиной, и его роль "одна из ключевых".

"Каким будет видение других политических сил развития отношений с Украиной, мы уже увидим после выборов", – добавил Боднар.