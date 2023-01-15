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Ни одна из политсил Турции не использует в предвыборной борьбе тему Украины – посол

Выборы президента и парламента Турции состоятся этим летом
Выборы президента и парламента Турции состоятся этим летом
Фото: EPA

Президентские и парламентские выборы в Турции, которые должны состояться в июне 2023 года, не изменят подходов страны к развитию отношений с Украиной, считает посол в Турции Василий Боднар. Об этом он сказал в интервью "Укринформу", опубликованном 13 января.

Посол отметил, что предвыборная риторика в Турции больше сконцентрирована на внутренних, чем на внешних вопросах. 

"Наша задача – сохранять существующий уровень стратегического партнерства. Не вижу признаков, которые могли бы свидетельствовать об изменении каких-то подходов к развитию сотрудничества с Украиной. К счастью, ни одна из политических сил в политической борьбе не использует тему Украины, чтобы каким-либо образом поставить под вопрос существующий уровень взаимодействия между Украиной и Турцией",  – сказал Боднар. 

По его мнению, "выборы пройдут, а интересы останутся", так как они взаимны и строятся на практических вещах: наращивании товарооборота, укреплении обороноспособности, увеличении культурного обмена.

Посол также заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган приложил немало усилий, чтобы укрепить стратегическое партнерство с Украиной, и его роль "одна из ключевых".

"Каким будет видение других политических сил развития отношений с Украиной, мы уже увидим после выборов", – добавил Боднар. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Входящая в НАТО Турция отказалась поддержать ограничительные меры.

Кроме того, Анкара не голосовала на заседании Всемирной туристической организации ООН, во время которого из ВТО исключили Россию.

Эрдоган неоднократно предлагал организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах как до открытого вторжения РФ, так и после. В Турции был организован один из очных раундов переговоров Украины с РФ, до того, как они были окончательно заморожены. 

В июле 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России", и в связи с этим у Украины появляются вопросы.

Турция сыграла заметную роль в организации соглашений о морском экспорте украинского зерна и масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, в результате которого были освобождены, в частности, командиры мариупольского гарнизона.

8 января Эрдоган заявил, что Турция "вносит свой вклад в поиск урегулирования российско-украинского конфликта" и "прилагает усилия, чтобы примирить" две страны.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, выборы, Василий Боднар, парламент, сотрудничество
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