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Сожжение Корана в Стокгольме является наглой российской провокацией – глава Центра оборонных реформ Украины

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Сожжение Корана в Швеции вызвало протесты в мусульманских странах
Сожжение Корана в Швеции вызвало протесты в мусульманских странах
Фото: ЕРА

Публичное сожжение Корана на акции возле посольства Турции в Стокгольме, после которого Турция остановила переговоры о вступлении Швеции в НАТО, является российской провокацией. Такое мнение руководитель украинского Центра оборонных реформ (ЦОР) Александр Данилюк выразил 24 января изданию Guildhall.

"Наглые российские провокации в Стокгольме направлены как против интересов НАТО в целом, так и против национальных интересов Турции, Швеции и Финляндии. Такие активные мероприятия спецслужб РФ – полное пренебрежение чувствами всего мусульманского мира", – сказал он.

По словам главы ЦОР, "Россия ведет активную подрывную деятельность в Швеции, чтобы заблокировать ей путь к соглашению о вступлении в НАТО".

"Лица, организовавшие акцию, безусловно, работают на российские спецслужбы, что даже не было скрыто должным образом. Заявку на проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме Расмусом Палуданом оплатил журналист и ведущий канала правой партии "Шведских демократов" Riks господин Чанг Фрик, который уже несколько лет продвигает нарративы Кремля и, вероятно, является российским агентом влияния. Чанг Фрик с 2014 года работал на российское пропагандистское издание Russia Today", – объяснил Данилюк.

Он считает, что "разжигание религиозной нетерпимости" возвращает во времена, когда КГБ "вандализировал еврейские кладбища в Западной Европе, обрисовывая их свастикой".

"Такие действия РФ не должны остаться без ответа", – сказал Данилюк.

23 января президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО из-за акции в Стокгольме, во время которой Палудан сжег Коран. Акция была разрешена властями.

Сожжение Корана в Швеции вызвало протесты в мусульманских странах.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. 

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

После инцидента в Стокгольме Финляндия допустила вступление в НАТО отдельно от Швеции, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, вариант, при котором заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО будут рассмотрены без привязки друг к другу, возможен, если "заявка Швеции будет долго не рассматриваться".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, религия, Швеция, Александр Данилюк, Финляндия, КГБ, провокации, мусульмане, Стокгольм, членство
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