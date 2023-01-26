Сожжение Корана в Стокгольме является наглой российской провокацией – глава Центра оборонных реформ Украины

"Наглые российские провокации в Стокгольме направлены как против интересов НАТО в целом, так и против национальных интересов Турции, Швеции и Финляндии. Такие активные мероприятия спецслужб РФ – полное пренебрежение чувствами всего мусульманского мира", – сказал он.

По словам главы ЦОР, "Россия ведет активную подрывную деятельность в Швеции, чтобы заблокировать ей путь к соглашению о вступлении в НАТО".

"Лица, организовавшие акцию, безусловно, работают на российские спецслужбы, что даже не было скрыто должным образом. Заявку на проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме Расмусом Палуданом оплатил журналист и ведущий канала правой партии "Шведских демократов" Riks господин Чанг Фрик, который уже несколько лет продвигает нарративы Кремля и, вероятно, является российским агентом влияния. Чанг Фрик с 2014 года работал на российское пропагандистское издание Russia Today", – объяснил Данилюк.

Он считает, что "разжигание религиозной нетерпимости" возвращает во времена, когда КГБ "вандализировал еврейские кладбища в Западной Европе, обрисовывая их свастикой".

"Такие действия РФ не должны остаться без ответа", – сказал Данилюк.

23 января президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО из-за акции в Стокгольме, во время которой Палудан сжег Коран. Акция была разрешена властями.

Сожжение Корана в Швеции вызвало протесты в мусульманских странах.