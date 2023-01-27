ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лубинец: После первой встречи с Москальковой у меня Facebook разделился на две части

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лубинец о встрече с Москальковой: Одни спрашивали, почему я не плюнул ей в лицо. А другие: "Почему ты все еще всех не вернул?"
Лубинец о встрече с Москальковой: Одни спрашивали, почему я не плюнул ей в лицо. А другие: "Почему ты все еще всех не вернул?"
Скриншот: Омбудсмен Москалькова Татьяна / Telegram

Переговоры между уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой проходят тяжело. Об этом Лубинец рассказал в интервью "Суспільному", опубликованном 26 января.

"Переговоры происходят тяжело. Российская сторона приезжает на них с каким-то своим видением множества проблем. У нас к этому свое отношение. Поэтому не все так просто с российской визави", – сказал омбудсмен.

Он отметил, что до того, как они стали встречаться очно, были консультации в телефонном режиме и по переписке. Первое письмо Лубинец отправил после трагедии в Оленовке Донецкой области.

"После этого у нас было непубличное общение. Но когда оно дало результат, я решил показать украинскому обществу, что у меня есть прямой контакт с Москальковой. Российская сторона предлагала показать, что у нас появился канал коммуникации, с первого официального письма. Я сказал, что этого не будет, пока эта коммуникация не принесет конкретных результатов. Это произошло после того, как в том числе Москалькова помогла вернуть 108 наших героинь. Тогда мы с ней очно и встретились", – сказал Лубинец. 

Он подчеркнул, что договориться о возвращении украинских пленных сложно, так как украинская и российская сторона "по-разному понимают Женевские конвенции".

В то же время, по его словам, после того, как он начал коммуникацию с Москальковой, в вопросе содержания украинских пленных в РФ "появился сдержанный оптимизм": хотя в целом картина не изменилась, "где-то улучшаются условия, где-то начали выдавать средства гигиены, чего до сих пор не было, где-то выдавать теплые вещи, увеличили количество пищи". 

"Я встречаюсь с гражданами страны, убивающей моих родных, близких, знакомых. На этой войне у меня погибли многие друзья, товарищи, люди, которых я просто знал. Что я должен чувствовать? Ненависть. Но я омбудсмен и не имею права на эмоции. У меня нет выбора. Когда я впервые встретился с Москальковой, у меня Facebook разделился в комментариях на две части. Одна спрашивала, почему я не плюнул ей в лицо. А другая: "Почему ты все еще всех не вернул?" – добавил Лубинец. 

Контекст:

Лубинец и Москалькова впервые встретились очно возле Васильевки Запорожской области во время обмена пленными 17 октября 2022 года. После этого, по словам Лубинца, он провел переговоры с ней в Брюсселе.

В январе Лубинец и Москалькова провели три раунда переговоров в Турции – как двусторонних, так и с участием турецкой стороны. 

По словам Лубинца, в Турцию российская сторона "впервые приехала с предложениями, с каким-то позитивным фидбеком". "Какого-то прорыва – его нет. Но по крайней мере пошла техническая работа: обмениваются списки, предоставляется информация", – отметил он.

Также омбудсмены проводят онлайн-переговоры

Теги: переговоры, пленные, омбудсмен, война России против Украины, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Галина ГРИШИНА
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Галина ГРИШИНА
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Галина ГРИШИНА
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Галина ГРИШИНА
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
Галина ГРИШИНА
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Галина ГРИШИНА
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (91068)
2
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (57345)
3
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (50236)
4
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28523)
5
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (26617)
6
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (24390)
7
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт (20155)
8
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (19905)
 
 
 
 