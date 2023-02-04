В ходе очередного обмена пленными в Украину вернулись 116 военных – Ермак

Среди освобожденных военных – двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

"Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов с бахмутского направления и других героев. 87 воинов ВСУ, двое из которых – из Сил спецопераций. Восемь бойцов территориальной обороны, семеро – из Нацгвардии, шестеро – из Нацполиции, пятеро – из Госпогранслужбы, двое – из Военно-морских сил и один представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении.

Также были возвращены тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев Кристофера Перри и Эндрю Бэгшоу и тело погибшего украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после полномасштабного вторжения вернулся защищать Украину, Евгения Кулика.