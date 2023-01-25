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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пропавшие в Украине британские волонтеры погибли на Донбассе

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Пэрри и Бэгшоу пропали в начале января
Пэрри и Бэгшоу пропали в начале января
Скриншот: Sky News / YouTube; Newshub / YouTube

Граждане Великобритании, волонтеры Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, пропавшие без вести на востоке Украины, были убиты. Об этом 24 января сообщило The Guardian, ссылаясь на министерство иностранных дел Британии.

28-летний Пэрри и его 47-летний коллега Бэгшоу, которые имели двойное гражданство Великобритании и Новой Зеландии, пытались эвакуировать пожилую женщину из Соледара Донецкой области, когда в их машину попал артиллерийский снаряд, говорится в заявлении семьи Бэгшоу.

Семья Пэрри рассказала, что за время пребывания в Украине мужчина спас более 400 жизней и множество брошенных животных.

Родители Бэгшоу, Филип и Сьюзен Бэгшоу, призвали цивилизованные страны мира "остановить эту безнравственную войну и помочь украинцам избавить свою родину от агрессора".

Контекст:

Об исчезновении Пэрри и Бэгшоу стало известно 9 января. По данным полиции, около 8.00 6 января они выехали из Краматорска в Соледар и связь с ними потерялась. Они оба занимались эвакуацией украинцев с Донбасса.

11 января пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина написала, что наемники нашли тело одного из волонтеров. При нем были документы на Пэрри и Бэгшоу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, война, Донбасс, Краматорск, эвакуация, волонтер, Соледар, волонтеры, война России против Украины, пропавшие без вести, мужчины, исчезновение, Британия, убитые
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