Пропавшие в Украине британские волонтеры погибли на Донбассе

28-летний Пэрри и его 47-летний коллега Бэгшоу, которые имели двойное гражданство Великобритании и Новой Зеландии, пытались эвакуировать пожилую женщину из Соледара Донецкой области, когда в их машину попал артиллерийский снаряд, говорится в заявлении семьи Бэгшоу.

Семья Пэрри рассказала, что за время пребывания в Украине мужчина спас более 400 жизней и множество брошенных животных.

Родители Бэгшоу, Филип и Сьюзен Бэгшоу, призвали цивилизованные страны мира "остановить эту безнравственную войну и помочь украинцам избавить свою родину от агрессора".