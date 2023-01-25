Пропавшие в Украине британские волонтеры погибли на Донбассе

28-летний Пэрри и его 47-летний коллега Бэгшоу, которые имели двойное гражданство Великобритании и Новой Зеландии, пытались эвакуировать пожилую женщину из Соледара Донецкой области, когда в их машину попал артиллерийский снаряд, говорится в заявлении семьи Бэгшоу.
Семья Пэрри рассказала, что за время пребывания в Украине мужчина спас более 400 жизней и множество брошенных животных.
Родители Бэгшоу, Филип и Сьюзен Бэгшоу, призвали цивилизованные страны мира "остановить эту безнравственную войну и помочь украинцам избавить свою родину от агрессора".
Об исчезновении Пэрри и Бэгшоу стало известно 9 января. По данным полиции, около 8.00 6 января они выехали из Краматорска в Соледар и связь с ними потерялась. Они оба занимались эвакуацией украинцев с Донбасса.
11 января пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина написала, что наемники нашли тело одного из волонтеров. При нем были документы на Пэрри и Бэгшоу.