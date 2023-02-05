"Некоторые потеряли конечности". В координационном штабе рассказали о состоянии военных, которых освободили из плена РФ 4 февраля

В рамках обмена на родину в субботу вернулись 116 украинцев (115 мужчин и одна женщина). Это военнослужащие ВСУ, полицейские, пограничники, морпехи и один спасатель; 114 рядовых и два офицера.
"Среди освобожденных – пленные на донецком направлении, в частности, под Бахмутом и в Мариуполе, а также в Киевской, Луганской, Херсонской, Сумской и Черниговской, Запорожской и Харьковской области. 23 освобожденных защитника имеют ранения или больные, некоторые потеряли конечности в результате обморожений. Самому младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему — 62 года", – рассказали в штабе.
Также координационный штаб показал видео завершающего этапа обмена, на этих кадрах военнослужащие, в частности рассказывали об условиях, в которых их удерживали российские оккупанты.
За время полномасштабной войны, начатой РФ 24 февраля 2022 года, Украина вернула из российского плена более 1,7 тыс. человек.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".