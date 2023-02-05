"Некоторые потеряли конечности". В координационном штабе рассказали о состоянии военных, которых освободили из плена РФ 4 февраля

В рамках обмена на родину в субботу вернулись 116 украинцев (115 мужчин и одна женщина). Это военнослужащие ВСУ, полицейские, пограничники, морпехи и один спасатель; 114 рядовых и два офицера.

"Среди освобожденных – пленные на донецком направлении, в частности, под Бахмутом и в Мариуполе, а также в Киевской, Луганской, Херсонской, Сумской и Черниговской, Запорожской и Харьковской области. 23 освобожденных защитника имеют ранения или больные, некоторые потеряли конечности в результате обморожений. Самому младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему — 62 года", – рассказали в штабе.

Также координационный штаб показал видео завершающего этапа обмена, на этих кадрах военнослужащие, в частности рассказывали об условиях, в которых их удерживали российские оккупанты.