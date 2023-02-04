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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Первый за год свежий фрукт... Даже страшно!.. Офигенно!" Первые эмоции украинских военных, вернувшихся сегодня из плена. Видео

Колесников провел в плену РФ около 11 месяцев
Колесников провел в плену РФ около 11 месяцев
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал видеорепортаж об украинских защитниках, освобожденных из российского плена в ходе обмена 4 февраля.

Как отметили в штабе, на кадрах показан завершающий этап сегодняшнего обмена – военнослужащих, приезжающих на автобусах, встречают и приветствуют на подконтрольной Киеву территории (где именно проходил обмен, не сообщается). В рамках обмена на родину сегодня вернулись 116 украинцев (115 мужчин и одна женщина), уточнили в штабе. Это военнослужащие ВСУ, полицейские, пограничники, морпехи и один спасатель.

На видео освобожденные из плена защитники общаются, фотографируются, рассказывают об условиях, в которых их удерживали и звонят родным.

Также в репортаже показали, как один из защитников впервые за год пробует яблоко (военным раздали пакеты с едой).

"Первый за год свежий фрукт... Даже страшно!" – говорит бывший ресторатор Максим Колесников, держа яблоко в руке. Откусив часть яблока, он рассмеялся: "Боже, это офигенно!"

https://www.facebook.com/koordshtab/videos/1201629790484728/

Фотография Колесникова сегодня облетела украинские соцсети и стала вирусной. Сделал снимок Андрей Качор (видео тоже снимал он). Качор сообщил в Facebook, что это получилось случайно – фотограф планировать снимать видео, но "промазал" кнопкой. По словам Качора, кадры сделаны в первые минуты после возвращения военных из плена.

https://www.facebook.com/andriy.kachor/posts/pfbid021AGWqCWzwm2Y1eTDwvnKvN96e3yc9U4VjXiic5wphA8MF7yvdpfwrtu4xY5oBvaxl

Колесников в плену был с марта 2022 года, рассказал украинский блогер Роман Шрайк.

Другие военнослужащие в репортаже Качора рассказали, что их удерживали в тяжелых условиях. Кормили пленных, по их словам, два раза в день. "Очистки с паростками, залитые маслом, или капуста с водой" – так "рацион" описал один из военных. Другой рассказал, что в тех застенках, где он был, оккупанты кормили пленных картофелем и запаренными отрубями: "Обмішка запарена по утрам і дві картошини на вечір".

Еще один, отвечая на вопрос об ощущениях, сказал: "Нормально. Увидели украинский флаг – и легче стало. Чего больше всего хочется? Домой позвонить. Сказать родным, чтобы не переживали". 

Контекст:

За время полномасштабной войны, начатой РФ 24 февраля 2022 года, Украина вернула из российского плена более 1,7 тыс. человек. Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных. Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Максим Колесников – уроженец Донецка, он в 2015 году был мобилизован и защищал Украину от российских оккупантов и тогда вел в Facebook блог "Дневник мобилизованного", отмечает "Обозреватель". По информации издания, в последнее время он жил в Киеве и 24 февраля 2022 года пошел добровольцем на войну, он защищал Киев и попал в плен к россиянам в Киевской области.

"То, что мы не голодаем в свободных от русских оккупантов городах и селах, – заслуга Максима и тысяч наших защитников и защитниц", – подчеркнули в координационном штабе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: флаг, плен, пленные, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными, Роман Шрайк, яблоки, фрукты
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