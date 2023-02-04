"Первый за год свежий фрукт... Даже страшно!.. Офигенно!" Первые эмоции украинских военных, вернувшихся сегодня из плена. Видео

Как отметили в штабе, на кадрах показан завершающий этап сегодняшнего обмена – военнослужащих, приезжающих на автобусах, встречают и приветствуют на подконтрольной Киеву территории (где именно проходил обмен, не сообщается). В рамках обмена на родину сегодня вернулись 116 украинцев (115 мужчин и одна женщина), уточнили в штабе. Это военнослужащие ВСУ, полицейские, пограничники, морпехи и один спасатель.

На видео освобожденные из плена защитники общаются, фотографируются, рассказывают об условиях, в которых их удерживали и звонят родным.

Также в репортаже показали, как один из защитников впервые за год пробует яблоко (военным раздали пакеты с едой).

"Первый за год свежий фрукт... Даже страшно!" – говорит бывший ресторатор Максим Колесников, держа яблоко в руке. Откусив часть яблока, он рассмеялся: "Боже, это офигенно!"

Фотография Колесникова сегодня облетела украинские соцсети и стала вирусной. Сделал снимок Андрей Качор (видео тоже снимал он). Качор сообщил в Facebook, что это получилось случайно – фотограф планировать снимать видео, но "промазал" кнопкой. По словам Качора, кадры сделаны в первые минуты после возвращения военных из плена.

Колесников в плену был с марта 2022 года, рассказал украинский блогер Роман Шрайк.

Другие военнослужащие в репортаже Качора рассказали, что их удерживали в тяжелых условиях. Кормили пленных, по их словам, два раза в день. "Очистки с паростками, залитые маслом, или капуста с водой" – так "рацион" описал один из военных. Другой рассказал, что в тех застенках, где он был, оккупанты кормили пленных картофелем и запаренными отрубями: "Обмішка запарена по утрам і дві картошини на вечір".

Еще один, отвечая на вопрос об ощущениях, сказал: "Нормально. Увидели украинский флаг – и легче стало. Чего больше всего хочется? Домой позвонить. Сказать родным, чтобы не переживали".