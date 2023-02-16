Гражданский, которого освободили в ходе сегодняшнего обмена, – заммэра Энергодара. Он провел в неволе 333 дня

Об этом проинформировал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
О проведении обмена сегодня информировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сообщил, что Украине удалось освободить 101 своего гражданина – 100 военнослужащих и одного гражданского.
Как рассказали в координационном штабе, Самойдюка оккупанты удерживали в заложниках с марта прошлого года.
"Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосту возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким", – сообщили в штабе.
Среди военнослужащих, освобожденных сегодня, многие имеют ранения, говорится в релизе.
"Большинство – защитники Мариуполя. Также есть украинские защитники по херсонскому и киевскому направлениям. Среди других вернулись 63 защитника "Азовстали", защитники Бучи [Киевской области], Херсона и Лимана [Донецкой области]. На этот раз все освобожденные в результате обмена – рядовой и сержантский состав", – сказано в сообщении.
46 военнослужащих, которые сегодня возвращаются из плена, – морпехи, 29 – пограничники, восемь – военнослужащие ВСУ, пять – бойцы территориальной обороны.
За время полномасштабной войны, начатой РФ 24 февраля 2022 года, Украина вернула из российского плена более 1,7 тыс. человек.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных. Последний обмен состоялся 4 февраля (домой вернулись 116 украинцев).
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".