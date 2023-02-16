Гражданский, которого освободили в ходе сегодняшнего обмена, – заммэра Энергодара. Он провел в неволе 333 дня

Самойдюк провел в плену 11 месяцев (фото сделано до плена, в 2021 году) Фото: energodar.city

Об этом проинформировал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

О проведении обмена сегодня информировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сообщил, что Украине удалось освободить 101 своего гражданина – 100 военнослужащих и одного гражданского.

Как рассказали в координационном штабе, Самойдюка оккупанты удерживали в заложниках с марта прошлого года.

"Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосту возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким", – сообщили в штабе.

Среди военнослужащих, освобожденных сегодня, многие имеют ранения, говорится в релизе.

"Большинство – защитники Мариуполя. Также есть украинские защитники по херсонскому и киевскому направлениям. Среди других вернулись 63 защитника "Азовстали", защитники Бучи [Киевской области], Херсона и Лимана [Донецкой области]. На этот раз все освобожденные в результате обмена – рядовой и сержантский состав", – сказано в сообщении.

46 военнослужащих, которые сегодня возвращаются из плена, – морпехи, 29 – пограничники, восемь – военнослужащие ВСУ, пять – бойцы территориальной обороны.